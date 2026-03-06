Dünya Gazetesi'nde yer alan habere göre, kripto para piyasasının amiral gemisi Bitcoin, haftanın son işlem gününde kritik 70 bin dolar eşiği çevresinde dalgalanıyor.

Son 24 saatte yaklaşık yüzde 2 değer kaybeden Bitcoin, an itibarıyla 70 bin 400 dolar seviyelerinde işlem görüyor. Analistler, küresel jeopolitik gelişmeler, ETF tarafındaki para akışları ve merkez bankalarının faiz politikalarına ilişkin belirsizliklerin fiyat üzerindeki baskıyı artırdığını belirtiyor.

Piyasada ise iki farklı senaryo ön plana çıkıyor. Bazı analistler fiyatın 45 bin dolara kadar gerileyebileceğini savunurken, iyimser kanat Bitcoin'in yeniden 100 bin dolar seviyesine doğru hareket edebileceğini düşünüyor.

45 BİN DOLAR SENARYOSU MÜMKÜN MÜ?

Bitcoin'in mevcut seviyelerden 45 bin dolara gerilemesi yaklaşık yüzde 35'lik bir düşüş anlamına geliyor.

Kripto para piyasasının geçmiş döngülerine bakıldığında, bu büyüklükteki düzeltmelerin tamamen sıra dışı olmadığı görülüyor. Özellikle yüksek volatilitenin hakim olduğu dönemlerde benzer geri çekilmeler yaşanabildiği ifade ediliyor.

Ekim 2025'te yaklaşık 126 bin dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gören Bitcoin'in fiyat hareketleri de zaman zaman sert düzeltmelerin yaşanabileceğine işaret ediyor.

Bununla birlikte analistler, uzun süreli düşüş trendlerinin genellikle yeni ve güçlü olumsuz gelişmelerle tetiklendiğini vurguluyor.

Orta Doğu'da artabilecek jeopolitik riskler veya ABD ekonomisinden gelecek zayıf veriler gibi faktörlerin riskli varlıklar üzerinde baskı yaratabileceği değerlendiriliyor.

100 BİN DOLAR BEKLENTİSİ

Bitcoin'e ilişkin iyimser beklentilerin temelinde ise arz mekanizması bulunuyor.

Kripto paranın üretim süreci algoritmik olarak belirlenmiş durumda ve bu sistem piyasa duyarlılığından bağımsız şekilde işlemeye devam ediyor.

Bir sonraki "halving" sürecinin 2028 yılının başlarında gerçekleşmesi bekleniyor. Bu süreçte blok başına üretilen Bitcoin miktarı yarıya düşecek ve yeni arz kalıcı olarak azalacak.

Uzmanlara göre bu durum, üretimin zorlaşması nedeniyle yatırımcıları mevcut fiyat seviyelerinden alım yapmaya teşvik eden en önemli unsurlardan biri.

YÜKSELİŞ İÇİN GÜVEN FAKTÖRÜ KRİTİK

Bununla birlikte fiyatların ne zaman yeniden yükselişe geçeceği konusunda kesin bir zamanlama yapılması zor görülüyor.

Risk iştahının yeniden güçlenmesi ve yatırımcı güveninin toparlanması birkaç çeyrek sürebilir. Ancak piyasalardaki aşırı kötümserliğin abartılı olduğuna dair bir algı oluşması halinde fiyatların birkaç ay içinde yeniden 100 bin dolar seviyesine yaklaşabileceği değerlendiriliyor.

Mevcut koşullarda küresel ölçekte büyük bir ekonomik şok yaşanmadığı sürece Bitcoin'in 45 bin dolara gerilemesinden ziyade yeniden yükseliş eğilimine girmesinin daha olası olduğu belirtiliyor.

Bu nedenle bazı yatırımcılar mevcut seviyeleri uzun vadeli alım fırsatı olarak değerlendiriyor.

Uzmanlar ise kısa vadeli dalgalanmalardan ziyade yatırımcıların uzun vadeli stratejilere odaklanmasının daha sağlıklı olacağı görüşünde.

BITCOIN ŞUANDA NE KADAR?

LIDER kripto para birimi Bitcoin saat 10.50 itibarıyla 71.096,59 dolar seviyesinde seyrediyor.