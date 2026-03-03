Samson Mow’un analizine göre Bitcoin; hem altın piyasa değerine hem de küresel para arzına kıyasla %24 ile %66 oranında olması gereken değerin altında işlem görüyor. Ons fiyatı 5 bin 247 doları aşan altının "aşırı değerlenmiş" bir bölgede olduğunu ifade eden Mow, Bitcoin'in büyük bir geri dönüşün eşiğinde olduğunu vurguladı.

TARİHSEL VERİLER NE DİYOR? Z-SKORU VE DEV RALLİLER

Mow’un analizinin merkezinde, fiyatın tarihsel ortalamasından sapmasını ölçen "Z-Skoru" metriği yer alıyor. Mevcut durumda Bitcoin-altın rasyosunun Z-skoru yaklaşık -1.24 seviyesinde seyrediyor. Geçmişte bu skorun negatif bölgeye indiği dönemler, Bitcoin için devasa yükselişlerin habercisi oldu:

Mart 2020 (Pandemi Çöküşü): Skor -2'nin altına geriledi, ardından Bitcoin 12 ay içinde %300 değer kazanarak o dönemin rekoru olan 69 bin dolara ulaştı.

Kasım 2022 (FTX İflası): Skor -3'ün altına indi ve Bitcoin takip eden bir yıl içinde %150 yükseliş kaydetti.

SAVAŞ BASKISI VE 50 BİN DOLAR RİSKİ

Mow’un iyimser öngörülerine karşın piyasada temkinli sesler de yükseliyor. ABD-İsrail-İran geriliminin ardından 60 bin dolarlık dip seviyesinden sınırlı bir toparlanma yapan Bitcoin, şu sıralar 66 bin 400 - 67 bin 800 dolar bandında tutunmaya çalışıyor. Bazı analistler, mevcut tabloyu 2022’deki ayı piyasasına benzeterek, belirsizliğin sürmesi halinde fiyatın 50 bin dolar seviyesine kadar gerileyebileceği konusunda uyarıyor.

Kaynak: Dünya