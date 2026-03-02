Coindesk’e açıklamalarda bulunan Brezilya’nın en büyük kripto para borsası Mercado Bitcoin’in Araştırma Başkanı Rony Szuster, Bitcoin-altın oranına dayalı verilere göre LIDER kripto para biriminde dip seviyenin gelmiş olabileceğine dikkat çekti.

ALTIN BAZLI ANALİZDE KRİTİK EŞİK: ŞUBAT 2026 DİP Mİ?

Analist, dolar ve altın bazında yaptığı karşılaştırmada Bitcoin için dip zaman çizelgesinin değiştiğini vurguladı. Dolar bazında son büyük zirvenin (ATH) Ekim 2025’te yaklaşık 126.000 dolar seviyesinde gerçekleştiğini belirten Szuster, mevcut döngünün tarihsel kalıpları izlemesi durumunda düşüşün 2026’nın sonlarına kadar uzayabileceğini ifade etti.

Ancak altın bazlı verilere göre Bitcoin'in zirvesine Ocak 2025’te ulaştığını hatırlatan analist, bu tarihsel modelin 12-13 aylık ayı piyasası döngüsünü takip etmesi durumunda potansiyel dip noktasının Şubat 2026'da gerçekleşmiş olabileceğini ve toparlanmanın muhtemelen Mart ayında başlayabileceğini öngörüyor.

"KORKU DÖNEMİNDE ALIM YAPMAK DAHA ETKİLİ"

Piyasada başka makro değişkenlerin de olduğunu hatırlatan Szuster, tarihsel olarak korku dönemlerinde alım yapmanın, coşku dönemlerine kıyasla istatistiksel olarak daha etkili sonuçlar verdiğini belirtti. Mevcut durumun mutlaka kesin dip noktasına ulaşıldığı anlamına gelmediğini ifade eden analist, yine de en iyi ortalama fiyatların genellikle oluştuğu bölgede olunduğu yorumunda bulundu. ABD-İran hattındaki siyasi gelişmelerin etkisi merakla takip edilirken, 66 bin dolar civarındaki seyir piyasadaki hassas dengenin sürdüğünü kanıtlıyor.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.