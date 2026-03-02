Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılına ilişkin Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) verilerini yayımladı. Zincirlenmiş hacim endeksi baz alındığında Türkiye ekonomisi 2025 yılında bir önceki yıla göre yüzde 3,6 büyüdü.

Açıklanan büyüme oranı, 2026 yılı emekli aylığı güncelleme katsayısının hesaplanmasında belirleyici oldu.

EMEKLİ MAAŞLARINDA NİSAN ARTIŞI

GSYH'de kaydedilen yüzde 3,6'lık artışın maaşlara yansıyan kısmı yüzde 1,08 olarak hesaplandı. Bu oran, 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren emeklilik dilekçesi verenlerin maaşlarına ek artış olarak yansıtılacak.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) uygulamasına göre söz konusu güncelleme, nisan ayı itibarıyla yeni emekli olanların aylıklarına eklenecek.

KİMLER YARARLANACAK?

Ek artıştan yalnızca 1 Ocak 2026 sonrası emeklilik başvurusu yapanlar faydalanabilecek. Halihazırda en düşük emekli maaşını alan yurttaşlar ise kök maaş üzerinden hesaplama yapıldığı için yüzde 1,08'lik artıştan doğrudan yararlanamayacak.

25 BİN TL MAAŞ ALAN NE KADAR FARK ALACAK?

Örneğin, şubat ayında 25 bin TL emekli aylığı bağlanan bir kişinin maaşına, nisan ayından itibaren yaklaşık 270 TL ek artış yansıyacak. Böylece aylık ödeme güncellenmiş tutar üzerinden yapılacak.