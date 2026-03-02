Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ekim-Aralık 2025 dönemini kapsayan gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) verilerini açıkladı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 2025 yılında üretim yöntemine göre Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) bir önceki yıla göre yüzde 3,6 arttı.

Cari fiyatlarla GSYH ise yüzde 41,3 artışla 63 trilyon 20 milyar TL’ye ulaştı. Kişi başına GSYH 712 bin 200 TL olarak hesaplanırken, ABD doları cinsinden kişi başına gelir 18 bin 040 dolar oldu.

SEKTÖREL BAZDA BÜYÜME

Sektörel bazda inşaat sektörü 2025 yılında yüzde 10,8 ile en yüksek büyümeyi kaydeden alan oldu. Bilgi ve iletişim faaliyetleri yüzde 8,0, ürün üzerindeki vergiler eksi sübvansiyonlar yüzde 6,9, ticaret, ulaştırma, konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 4,6 büyüme gösterdi.

Diğer hizmet faaliyetleri yüzde 4,3, mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri yüzde 4,0, finans ve sigorta faaliyetleri yüzde 3,8, sanayi yüzde 2,9 ve gayrimenkul faaliyetleri yüzde 2,7 oranında artış sağladı. Kamu yönetimi, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri ise yüzde 1,0 arttı. Tarım sektörü ise yüzde 8,8 oranında gerileyerek dikkat çekti.

DÖRDÜNCÜ ÇEYREK BÜYÜME RAKAMLARI

2025 yılının dördüncü çeyreğinde GSYH, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 3,4 artarken, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış veriler bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,4’lük büyüme gösterdi. Cari fiyatlarla GSYH dördüncü çeyrekte 18 trilyon 467 milyar TL’ye ulaşırken, ABD doları bazında 438 milyar 605 milyon dolar olarak kaydedildi.

Hanehalkı nihai tüketim harcamaları 2025 yılında yüzde 4,1 artarken, dördüncü çeyrekte bu artış yüzde 5,2 olarak gerçekleşti. Devletin nihai tüketim harcamaları ise yüzde 0,9 azalırken, gayrisafi sabit sermaye oluşumu yüzde 5,4 yükseldi. Mal ve hizmet ihracatı 2025 yılında yüzde 0,3 azalırken, ithalat yüzde 4,9 arttı. Dördüncü çeyrekte ihracat yüzde 2,3 düşerken, ithalat yüzde 3,8 arttı.

Gelir dağılımı tarafında ise işgücü ödemeleri 2025 yılında yüzde 40,4 artarken, net işletme artığı/karma gelir yüzde 44,2 yükseldi. İşgücü ödemelerinin Gayrisafi Katma Değer içerisindeki payı yüzde 36,9 olurken, net işletme artığı/karma gelirin payı yüzde 44,1 olarak gerçekleşti.