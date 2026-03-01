ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları ile Tahran yönetiminin misillemeleri sonrası enerji piyasalarında arz endişeleri yeniden yükseldi. Bölgedeki sevkiyat risklerinin artması üzerine OPEC+ üyeleri olağanüstü gündemle bir araya geldi. Grubun, petrol üretimini artırma yönünde prensip kararı aldığı bildirildi.

GÜNLÜK 206 BİN VARİL ARTIŞ KARARI

Bloomberg'in delegelere dayandırdığı haberine göre, toplantıda günlük 137 bin ile 548 bin varil arasında değişen üretim artışı seçenekleri masaya yatırıldı.

Görüşmelerin ardından üretimin günlük 206 bin varil artırılması ilke olarak benimsendi.

PETROL FİYATLARINDA HIZLI YÜKSELİŞ

Cuma günü varil başına 73 dolara kadar çıkan ham petrol fiyatlarının, organize piyasaların kapalı olduğu gün tezgah üstü işlemlerde 80 dolar seviyesine yaklaştığı belirtiliyor.

Jeopolitik risklerin artmasıyla birlikte fiyatlardaki oynaklık dikkat çekerken, geniş kapsamlı bir savaş senaryosunun petrolü 100 doların üzerine taşıyabileceği yönünde uyarılar yapılıyor.

SEKİZ ÜLKE TOPLANTIYA KATILDI

Toplantıya Suudi Arabistan, Rusya, Birleşik Arap Emirlikleri, Kazakistan, Kuveyt, Irak, Cezayir ve Umman katıldı.

Söz konusu sekiz ülke, Nisan-Aralık 2025 döneminde üretim kotalarını yaklaşık 2,9 milyon varil artırmış; mevsimsel talep zayıflığı gerekçesiyle Ocak-Mart 2026 döneminde artışları geçici olarak durdurmuştu.