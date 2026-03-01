BofA’nın analizine göre, jeopolitik gerilimin enerji arz güvenliğini tehdit etmesi, küresel yatırımcıyı en rasyonel korunma aracı olan altına yönlendirmiş durumda. Ons altın fiyatlarını teknik olarak 5.280 dolar seviyesinde gören banka, merkez bankalarının artan fiziki talebiyle birlikte orta vadeli hedefini 6.000 dolara kadar yükseltti. Türkiye iç piyasasında ise gram altın, ons fiyatındaki bu ralli ve dolar/TL kurunun 43,88 TL seviyelerinden 44,50 TL direncine yönelmesiyle çift koldan destekleniyor. Hafta sonu serbest piyasada 8.350 TL bandını test eden gram altın için BofA’nın rasyonel beklentisi, bölgedeki belirsizliğin sürmesi halinde kısa vadede 9.000 TL seviyelerinin test edilebileceği yönünde oluştu.

BORSA İSTANBUL’DA SEKTÖREL ROTASYON VE DİRENÇ SEVİYELERİ

Borsa İstanbul (BIST 100) tarafında ise BofA, topyekûn bir geri çekilmeden ziyade rasyonel bir "yeniden fiyatlama" süreci öngörüyor. Haftayı 13.717 puan seviyesinden kapatan endekste yarın sabah satıcılı bir başlangıç beklense de, banka bazı sektörlerin bu süreçte "direnç kalesi" olabileceğine dikkat çekiyor. Özellikle Brent petrolün 73,12 dolar üzerine tırmanması, havacılık ve lojistik gibi maliyet odaklı sektörlerde baskı yaratsa da; savunma sanayii devleri ile enerji arzını domine eden şirketlerin "defansif liman" olarak pozitif ayrışması bekleniyor. Banka, yabancı yatırımcının Türk Lirası varlıklarındaki pozisyonunu genel olarak koruduğunu ancak yeni hamleler için yarınki piyasa derinliğini ve likiditeyi yakından izleyeceğini belirtiyor.

EKONOMİK DENGELER VE YATIRIMCI STRATEJİSİ

Bank of America’nın raporu, yarın sabah itibarıyla Türkiye piyasalarında "rasyonel bir volatilite" döneminin başlayacağına işaret ediyor. Enerji maliyetlerindeki artışın enflasyonist baskıyı tetikleme potansiyeli ve doların küresel çapta güvenli liman olarak güç kazanması, yerli yatırımcının altın talebini zirvede tutmaya devam ediyor. BofA analistlerine göre, borsadaki fiyatlamalar tamamen bölgeden gelecek diplomatik mesajlara ve petrol fiyatlarındaki dengeye bağlı kalacak. Bu süreçte portföy çeşitlendirmesinin her zamankinden daha kritik olduğu ve rasyonel olmayan fiyat hareketlerine karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulanıyor.

YATIRIMCI UYARISI

Jeopolitik şoklar esnasında piyasalarda oluşan ilk tepkiler genellikle yüksek oynaklık içerir ve fiyatlar rasyonel zeminden geçici olarak kopabilir. Yarın sabah seans açılışında, piyasa derinliği tam oluşmadan ve bankaların alım-satım makasları dengelenmeden yapılacak yüksek hacimli işlemler ciddi sermaye kayıplarına yol açabilir. Yatırımcıların panik kararlardan kaçınarak fiyatların rasyonel bir dengeye oturmasını beklemesi ve resmi veri kaynaklarını sakin bir şekilde takip etmesi hayati önem taşımaktadır.