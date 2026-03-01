ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sonrası Körfez'de artan askeri gerilim, deniz taşımacılığını da doğrudan etkiledi. Sigorta şirketleri, Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemiler için düzenlenen savaş riski poliçelerini iptal edeceklerini ve primleri artıracaklarını gemi sahiplerine bildirdi.

Financial Times'a (FT) konuşan brokerlara göre, savaş riski sigortacıları cumartesi günü önemli petrol geçiş noktası olan Hürmüz Boğazı'nı kapsayan poliçeler için iptal bildirimleri sundu. Önümüzdeki günlerde primlerin yüzde 50'ye kadar artması bekleniyor.

'PRİMLER YÜZDE 50 ARTABİLİR'

Brokerların aktardığına göre, Körfez'den geçen gemiler için savaş riski sigortası primleri son dönemde bir geminin yenileme maliyetinin yaklaşık yüzde 0,25'i seviyesindeydi.

Marsh'ın deniz sigortası lideri Dylan Mortimer, bu oranların yarı yarıya artabileceğini belirtti. Buna göre, 100 milyon dolar değerindeki bir gemi için sefer başına sigorta maliyeti 250 bin dolardan 375 bin dolara yükselebilir.

Mortimer ayrıca, İran'ın olası misilleme adımları nedeniyle İsrail limanlarına uğrayan gemiler için de savaş riski sigortası maliyetlerinin artabileceğini ifade etti. Son saldırılar öncesinde yaklaşık yüzde 0,1 seviyesinde olan primlerin de yüzde 50'ye kadar yükselebileceği kaydedildi.

KARGO SİGORTALARINDA DA İPTAL HAZIRLIĞI

Bir başka broker, tankerlerle taşınan tahıl ve petrol gibi emtiaları kapsayan kargo savaş riski sigortacılarının da pazartesi günü poliçeleri iptal etmeye hazırlandığını aktardı.

Brokerlara göre, sigortacıların poliçeleri tamamen reddetmek yerine, iptal sonrası daha yüksek primlerle yeniden müzakereye gitmesi bekleniyor.

BAZI GEMİLER ROTAYI DEĞİŞTİRDİ

Dünya ham petrolünün yaklaşık beşte birinin geçtiği Hürmüz Boğazı'nda güvenlik riskinin artması, gemi sahiplerinin rota kararlarını da etkiledi.

Cumartesi günü en az üç gemi, dar su yolunda saldırıya uğrama riskini değerlendirdikten sonra boğazı geçmek yerine geri döndü.

EOS Risk ise bazı gemilerin, İran Devrim Muhafızları'ndan boğazın gemiciliğe kapalı olduğuna dair radyo uyarısı aldığı yönünde bilgi paylaştı.

Bölgedeki askeri gerilim ve olası misilleme adımları, küresel enerji ve emtia taşımacılığının en kritik geçiş noktalarından biri olan Hürmüz Boğazı'nda hem sigorta maliyetlerini hem de deniz trafiğini doğrudan etkiliyor.