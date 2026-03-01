ABD ve İsrail'in İran hedeflerine yönelik saldırıları, Orta Doğu'da tansiyonu yeniden yükseltti. Bölgeden gelen karşılıklı misilleme açıklamaları ve artan askeri hareketlilik, küresel piyasalarda risk iştahını sert şekilde düşürdü. Yatırımcılar güvenli limanlara yönelirken, kıymetli metallerde dikkat çeken fiyatlamalar yaşandı.

Analistler, çatışmanın enerji hatlarına ve özellikle Hürmüz Boğazı çevresine yayılma ihtimalinin petrol fiyatlarını yukarı çekebileceğini belirtiyor. Bu senaryonun enflasyon beklentilerini artırabileceği, bunun da altın talebini daha da güçlendirebileceği ifade ediliyor.

GRAM ALTINDA SERT YÜKSELİŞ

27 Şubat günü 7.449,232 TL seviyesinden kapanış yapan gram altın, günlük bazda 129,570 TL artışla yüzde 1,77 prim kaydetti. Jeopolitik risklerin etkisiyle yukarı yönlü ivmesini sürdüren gram altında dikkat çeken asıl gelişme ise bankaların fiyatlamasında görüldü.

BANKALARDA 1000 TL'LİK MAKAS!

Ekonomim'de yer alan habere göre, artan oynaklık ve yükselen risk primi nedeniyle bankalar, gram altının satış fiyatına yaklaşık 1000 TL'lik makas ekledi. Banka kotasyonlarında gram altın 8500 TL seviyesine yakın fiyatlardan satılmaya başlandı. Böylece fiziki altın ile bankaların satış fiyatları arasındaki fark belirgin şekilde açıldı.

GÜMÜŞTE DE TABLO BENZER

Cuma gününü 132,8959 TL seviyesinde kapatan gram gümüş de güvenli liman talebinin etkisiyle yükseldi. Bankalarda gram gümüşün satış fiyatı 145 TL'nin üzerine çıktı.

Gümüşteki artış, hem altına paralel hareketten hem de endüstriyel metal olma özelliği nedeniyle küresel belirsizlik dönemlerinde artan talep beklentisinden kaynaklanıyor.

PİYASADA "SAVAŞ PRİMİ" ETKİSİ

Uzmanlar mevcut fiyatlamayı "Savaş primi" olarak tanımlıyor. Çatışmanın sınırlı kalması halinde kar satışlarının gündeme gelebileceği belirtilirken, gerilimin bölgesel savaşa dönüşmesi durumunda altın ve gümüşte yeni zirvelerin görülebileceği ifade ediliyor.

Özellikle Orta Doğu'daki gelişmelerin ABD-İran hattında doğrudan çatışmaya evrilmesi ya da İsrail'in operasyonlarını genişletmesi halinde güvenli liman talebinin daha da artabileceği vurgulanıyor.