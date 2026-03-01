Borsa İstanbul'da haftalık aktif işlem farkı verileri, büyük yatırımcıların yönünü göstermesi açısından kritik önem taşıyor. Endeksin gerilediği haftalarda hangi hisselerde yoğun satış ya da güçlü alım yaşandığı, piyasa eğilimine dair önemli ipuçları veriyor.

23-27 Şubat 2026 haftasında BIST100 endeksi yüzde 1,55 düşüş kaydetti. Aynı dönemde BIST100 aktif farkı -17.665.230.000 TL, BIST30 aktif farkı -7.558.113.000 TL olurken, tüm hisselerde toplam aktif işlem farkı -36.037.300.000 TL olarak gerçekleşti.

ENDEKSTE DÜŞÜŞ, AKTİF FARKTA EKSİ TABLO

Hafta genelinde endeksteki geri çekilmeye paralel olarak aktif işlem farkı tarafında da negatif görünüm öne çıktı. Toplamda 36 milyar TL'yi aşan çıkış, büyük ölçekli satış baskısına işaret etti.

EN FAZLA PARA ÇIKIŞI OLAN HİSSELER

Hafta boyunca en yüksek para çıkışı yaşanan hisselerin başında havacılık ve ulaştırma sektörü geldi.

-Türk Hava Yolları A.O. (THYAO) – 5 milyar 535 milyon 724 bin TL çıkış

-Pasifik Eurasia Lojistik Dış Ticaret A.Ş. (PASEU) – 3 milyar 341 milyon 342 bin TL çıkış

-Işıklar Enerji ve Yapı Holding A.Ş. (IEYHO) – 1 milyar 853 milyon 231 bin TL çıkış

-Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş. (PGSUS) – 1 milyar 523 milyon 541 bin TL çıkış

-Manas Enerji Yönetimi Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MANAS) – 1 milyar 357 milyon 748 bin TL çıkış

-Koç Holding A.Ş. (KCHOL) – 1 milyar 174 milyon 50 bin TL çıkış

-Türkiye Halk Bankası A.Ş. (HALKB) – 1 milyar 44 milyon 234 bin TL çıkış

-Mega Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MEGMT) – 874 milyon 231 bin TL çıkış

-Best Brands Grup Enerji Yatırım A.Ş. (BESTE) – 806 milyon 84 bin TL çıkış

-Netcad Yazılım A.Ş. (NETCD) – 795 milyon 498 bin TL çıkış

EN FAZLA PARA GİRİŞİ OLAN HİSSELER

Negatif haftaya rağmen bazı hisselerde güçlü para girişi dikkat çekti. Özellikle bankacılık ve savunma sanayi hisseleri öne çıktı.

-Türkiye Garanti Bankası A.Ş. (GARAN) – 1 milyar 701 milyon 770 bin TL giriş

-Türkiye İş Bankası A.Ş. (ISCTR) – 1 milyar 594 milyon 638 bin TL giriş

-Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ASELS) – 1 milyar 349 milyon 499 bin TL giriş

-Dof Robotik Sanayi A.Ş. (DOFRB) – 442 milyon 883 bin TL giriş

-Kiler Holding A.Ş. (KLRHO) – 421 milyon 318 bin TL giriş

-Peker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (PEKGY) – 366 milyon 744 bin TL giriş

-Türk Altın İşletmeleri A.Ş. (TRALT) – 333 milyon 451 bin TL giriş

-Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (KRDMD) – 319 milyon 608 bin TL giriş

-Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. (TSKB) – 300 milyon 690 bin TL giriş

-CVK Maden İşletmeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (CVKMD) – 300 milyon 633 bin TL giriş

