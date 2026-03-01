Borsa İstanbul'da yeni haftada Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında uygulanan kısıtlamalarda önemli bir değişiklik yaşanacak. 2-6 Mart işlem haftasında 9 hissede daha önce devreye alınan kredili işlem yasağı, brüt takas ve emir paketi tedbirleri sona erecek.

2 MART PAZARTESİ

-Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (YGYO)
Kredili işlem yasağı
Brüt takas
Emir paketi

3 MART SALI

-Demisaş Döküm Emaye Mamülleri Sanayi A.Ş. (DMSAS)
Kredili işlem yasağı

4 MART ÇARŞAMBA

-Burçelik Bursa Çelik Döküm Sanayii A.Ş. (BURCE)
Kredili işlem yasağı
Brüt takas

-Burçelik Vana Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BURVA)
Kredili işlem yasağı
Brüt takas
Emir paketi

-Trend Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (TDGYO)
Kredili işlem yasağı
Brüt takas
Emir paketi

-Çemaş Döküm Sanayi A.Ş. (CEMAS)
Kredili işlem yasağı

-Ensari Sınai Yatırımlar A.Ş. (ENSRI)
Kredili işlem yasağı

-Pınar Süt Mamülleri Sanayi A.Ş. (PNSUT)
Kredili işlem yasağı

5 MART PERŞEMBE

-Üçay Mühendislik Enerji ve İklimlendirme Teknolojileri A.Ş. (UCAYM)
Kredili işlem yasağı

