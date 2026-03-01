Orta Doğu'da gerilim tırmanıyor. ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarının ardından gözler Borsa İstanbul'a çevrildi. Bu hafta 13.717’den kapanan borsada ise 13.400 ilk destek olarak gösteriliyor. Analistler savunma sanayi, petrokimya, madencilik, havacılık ve bankacılık sektörlerinde hareketlilik uyarısında bulunuyor.

Orta Doğu'da yükselen ABD-İsrail-İran geriliminin BIST 100'e etkisinin nasıl olacağı merak konusu oldu. Analistler, borsada ilk desteğin 13.400 seviyesinde bulunduğunu belirtirken, aşağı yönlü kırılma durumunda endeksin 12.800’e düşebileceği uyarısında bulundu.

HAMANEY ÖLDÜRÜLDÜ

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik askeri operasyonu Orta Doğu'da yeni bir çatışma sürecini başlattı. Karşılıklı saldırıların sürdüğü bölgede İran, ABD üslerini HEDEF aldı, ülkede ağır can kayıpları yaşandı.



ABD Başkanı Donald Trump, İran lideri Ali Hamaney'in öldüğünü açıklarken, İran devlet televizyonu söz konusu iddiayı doğruladı.

ABD Başkanı Donald Trump, İran lideri Ali Hamaney'in öldüğünü açıklarken, İran devlet televizyonu söz konusu iddiayı doğruladı.

İran Kızılayı, saldırılarda şu ana kadar 201 kişinin hayatını kaybettiğini, 747 kişinin yaralandığını bildirdi.



BİST 100'DE KRİTİK SEVİYELER

Borsa İstanbul'da BİST 100 endeksi bu hafta %-1,55 değer kaybederek 13.717 puandan kapanış yaptı. Cenevre müzakerelerinden netice çıkmaması üzerinde cuma günü borsada satış baskısı öne çıkmıştı. Analistler, borsada ilk desteğin 13.400 seviyesinde bulunduğunu belirterek, bu seviyenin aşağı kırılması halinde 12.800’e varabilecek düşüşlerin yaşanabileceğini uyarısında bulunuyor.



Ancak Türkiye piyasalarının potansiyeline de dikkat çeken analistler, muhtemel düşüşlerin uzun vadede fırsatları da beraberinde getirebileceği görüşünü savunuyor.



BU SEKTÖRLERE DİKKAT!

Türkiye'nin haberine göre, analistler, petrol ve altın fiyatlarındaki muhtemel hareketliliğin petrokimya ve madencilik sektör hisselerine pozitif yansıyabileceğini, asıl etkinin ise savunma sanayi hisselerinde görülebileceğini aktarıyor.



Bununla birlikte havacılık sektör hisselerinin, uçuşlardaki iptaller sebebiyle olumsuz etkilenebileceği ve likit bankacılık hisselerinde de riskten kaçış eğiliminin gözlenebileceğini ifade ediyor.

