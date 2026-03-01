Son dakika İsrail-ABD-İran gelişmeleri... İsrail ordusu, İran’ın başkenti Tahran’a saldırı düzenlediklerini açıkladı.

Son dakika haberine göre, İsrail ordusu, son ABD-İsrail saldırılarının başlamasından bu yana ilk kez İran'ın başkenti ‘Tahran'ın kalbine’ saldırdığını duyurdu.

İsrail ordusunun sanal medya hesabından yapılan açıklamada, hedeflerinin hükümet binaları olduğu belirtilerek, saldırıların hava üstünlüğü kurma üzerine odaklandığı bildirildi.

İRAN DEVLET TELEVİZYONU VURULDU

Tahran'da dumanlar yükselirken İran Devlet Televizyonu'nun vurulduğu bilgisi aktarıldı.

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Begüm Özkaynak tarafından yayına alınmıştır
