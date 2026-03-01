İstanbul Ticaret Odası (İTO), 2026 yılı Şubat ayına ilişkin perakende fiyat verilerini açıkladı. Buna göre, İstanbul’da perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İTO İstanbul Tüketici Fiyat Endeksi (İTO-TÜFE) aylık bazda yüzde 3,85 artış kaydetti.

Geçen yılın aynı ayına göre ise fiyatlardaki yükseliş yüzde 37,88 olarak gerçekleşti. 2023=100 bazlı endeks, tüketici fiyatlarındaki yıllık artışın güçlü seyrini sürdürdüğünü ortaya koydu.

Uzmanlar, aylık ve yıllık artışlarda özellikle gıda ve hizmet sektöründeki fiyat hareketlerinin belirleyici olduğunu, mevsimsel etkiler ile piyasa koşullarının da fiyatlar üzerinde etkili rol oynadığını ifade ediyor.

HARCAMA GRUPLARINA GÖRE AYLIK DEĞİŞİM

2026 Şubat ayında bir önceki aya kıyasla harcama gruplarındaki değişim oranları şöyle gerçekleşti:

Gıda ve Alkolsüz İçecekler: %6,87 artış

Alkollü İçecekler ve Tütün: %5,38 artış

Ulaştırma: %4,95 artış

Sağlık: %3,26 artış

Eğlence ve Kültür: %2,66 artış

Konut: %2,41 artış

Eğitim: %2,35 artış

Lokanta ve Oteller: %1,75 artış

Çeşitli Mal ve Hizmetler: %1,32 artış

Ev Eşyası: %0,98 artış

Haberleşme: %0,09 artış

Giyim ve Ayakkabı: %0,17 azalış

GIDA FİYATLARI ZİRVEDE

Şubat ayında en yüksek artış yüzde 6,87 ile Gıda ve Alkolsüz İçecekler grubunda gerçekleşti. Kış mevsiminin etkisiyle artan maliyetler, bu grupta fiyatların yukarı yönlü hareket etmesinde etkili oldu.

Lokanta ve Oteller grubunda da fiyatlar artış gösterirken, hizmet maliyetlerindeki yükselişin belirleyici olduğu ifade edildi.

ULAŞTIRMA VE HİZMETLERDE YÜKSELİŞ

Ulaştırma, Sağlık ile Eğlence ve Kültür harcamalarında fiyat artışları dikkat çekti. Uzmanlar, bu kalemlerde kamu kaynaklı fiyat düzenlemeleri ile piyasa koşullarındaki değişimlerin etkili olduğunu belirtiyor.

GİYİM FİYATLARINDA GERİLEME

Şubat ayında tek düşüş kaydeden grup Giyim ve Ayakkabı oldu. Bu kalemde fiyatlar yüzde 0,17 gerileyerek aylık bazda en yüksek düşüşü gösterdi. Uzmanlara göre, piyasa koşulları ve sezon etkisi bu düşüşte rol oynadı.

Uzmanlar, fiyat hareketlerinde hem mevsimsel etkilerin hem de sektör bazlı düzenlemelerin etkili olduğunu vurguluyor. Kış mevsiminin sona ermesiyle birlikte gıda fiyatlarında dengelenme, giyim ve ayakkabı grubunda ise talebe bağlı artışların görülebileceği öngörülüyor.