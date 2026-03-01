Orta Doğu'da gerilim tırmanıyor! ABD ve İsrail, İran'ı vurdu. İran savaşı bölgeye taşımak için bölgedeki ABD üslerine saldırdı. Ali Hamaney'in ölümüyle ilgili tartışma sürerken İran'dan resmi açıklama geldi. Ölüm haberinin ardından 40 günlük yas ve 7 günlük resmi tatil ilan edildi. İran doğrulamanın ardından bir kez daha saldırıya geçti. Bölgede hareketlilik devam ediyor.

GENELKURMAY BAŞKANI VE SAVUNMA BAKANI ÖLDÜRÜLDÜ

İran basını, Genelkurmay Başkanı Abdurrahim Musavi ve Savunma Bakanı Aziz Nasırzade'nin öldürüldüğünü duyurdu.

"GEÇİCİ BİR LİDERLİK KONSEYİ KURULACAK"

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani, devlet televizyona yaptığı açıklamada, bugün geçici bir liderlik konseyinin kurulacağını söyledi. Laricani, ABD ve İsrail'i İran'ı yağmalamaya ve parçalamaya çalışmakla suçlayarak, herhangi bir girişimde bulunmaları halinde ayrılıkçı grupların sert bir karşılıkla yüzleşeceği uyarısında bulundu.