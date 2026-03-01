ABD ve İsrail'in İran'a yönelik askeri operasyonu Orta Doğu'da yeni bir çatışma sürecini başlattı. Karşılıklı saldırıların sürdüğü bölgede İran, ABD üslerini HEDEF aldı, ülkede ağır can kayıpları yaşandı.

ABD Başkanı Donald Trump, İran lideri Ali Hamaney'in öldüğünü açıklarken, İran devlet televizyonu söz konusu iddiayı doğruladı.

İran devlet televizyonu, Ali Hamaney'in hayatını kaybettiğini belirterek, "İran İslam devrimi lideri şehadete ulaştı" ifadesini kullandı. İran hükümeti de Hamaney'in hayatını kaybetmesi üzerine 40 günlük ulusal yas ve 7 günlük resmi tatil ilan etti. İran Devrim Muhafızları'na yakın kaynaklar, saldırılarda Hamaney'in kızı, damadı, torunu ve gelininden bazılarının da hayatını kaybettiğini bildirdi. Hayatını kaybeden aile üyelerinin isimleri açıklanmadı.

"TARİHİN EN KÖTÜ İNSANLARINDAN BİRİ ÖLDÜ"

ABD Başkanı Donald Trump, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in durumuna ilişkin, "Tarihin en kötü insanlarından biri olan Hamaney öldü" açıklamasını yaptı. ABD Başkanı Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, hayatta olup olmadığına ilişkin hakkında farklı açıklamalar olan İran lideri Hamaney'e ilişkin açıklamasında, "Tarihin en kötü insanlarından biri olan Hamaney öldü." ifadesini kullandı.

Hamaney'in "ABD istihbaratından" ve "gelişmiş takip sistemlerinden" kaçamadığını kaydeden Trump, "İsrail ile yakın işbirliği içinde çalışarak, kendisi veya onunla birlikte öldürülen diğer liderlerin yapabileceği hiçbir şey yoktu" değerlendirmesini yaptı. İran halkına da seslenen ABD Başkanı, "Bu, İran halkının ülkesini geri alması için tek ve en büyük şanstır" yorumunda bulundu. İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun ve diğer güvenlik güçlerinin çoğunun "artık savaşmak istemediğini" savunan Trump, "Şimdi dokunulmazlık elde edebilirler, ama sonra onları sadece ölüm bekliyor" mesajını paylaştı.

Trump ayrıca, ABD ile İsrail'in saldırılarının bir süre daha sürebileceğini kaydederek, saldırıların "gerekli olduğu sürece" devam edeceğini belirtti.

HABERİ DUYURURKEN GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

İran devlet televizyonunda bir sunucu İran lideri Hamaney'in ölümünü canlı yayında ağlayarak izleyicilere açıkladı. Yapılan açıklamada, Hamaney’in "şehadete ulaştığı" ifadesine yerildi.

İRAN HÜKÜMETİ İNTİKAM YEMİNİ ETTİ

İran hükümeti, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in İsrail ve ABD saldırısında öldürülmesine misilleme yapılacağını ve bunun "Cezasız kalmayacağını" bildirdi.

Hamaney'in öldüğünün duyurulmasının ardından İran hükümeti açıklama yaptı. Hamaney'in öldüğü saldırının cezasız kalmayacağı belirtilen açıklamada, saldırının failleri ve emri verenlerin "pişman edileceği" ifadesine yer verildi.