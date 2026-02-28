Saldırılara sert tepki gösteren Tahran yönetimi, ABD’ye tarihte görülmemiş bir ders verileceğini belirterek tehdit mesajı yayımladı. Yapılan resmi açıklamada, "ABD ve İsrail'e yardım eden herhangi bir üs, İran tarafından HEDEF alınacaktır" ifadesi kullanıldı. Bu rest çekme, gözlerin bir kez daha Adana’daki stratejik İncirlik Hava Üssü’ne çevrilmesine neden oldu.

STRATEJİK TESİS İNCİRLİK GÜNDEMDE

NATO altyapısına sahip olan ve ABD ile Türkiye arasında ortak kullanılan İncirlik Hava Üssü, lojistik ve hava ikmal merkezi olarak bölgedeki en kritik tesislerden biri olma özelliğini koruyor. İran’ın "yardım eden üsleri hedef alacağız" çıkışı sonrası olası bir jeopolitik belirsizliğin merkezine yerleşti.

HENÜZ RESMİ BİR HEDEF GÖSTERİLMEDİ

İran’ın genel tehditlerine rağmen, doğrudan İncirlik Hava Üssü’nü hedef alan spesifik bir resmi açıklama henüz yapılmış değil. Türk makamları da şu an için üs çevresinde alınan ek güvenlik önlemlerine dair bir bilgilendirmede bulunmadı.