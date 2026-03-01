Denizcilik Genel Müdürlüğü, Hürmüz Boğazı'ndaki gemi geçişlerine ilişkin sosyal medya yaptığı paylaşımla uyarıda bulundu.

Paylaşımda şu ifadelere yer verildi;

"İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan gemi geçişlerini yasakladığına dair telsiz yayınları yapıldığı bilgisi gelmiş olup, bölgede Türk bayraklı gemiler için ISPS Kod Güvenlik Seviyesi 3'tür. Bölgedeki seyir duyurularının takip edilmesi, gerekirse AAKKM ile temas kurulması önem arz etmektedir."