ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, resmi internet sitesi üzerinden yayımladığı güvenlik duyurusunda, ABD Adana Konsolosluğu’nun görev alanında yer alan 22 ili kapsayan yeni bir seyahat kısıtlaması uygulamasına geçildiğini açıkladı. Karar kapsamında söz konusu bölgelere yönelik seyahatlerde sınırlamalar getirildiği bildirildi.

KARARIN GEREKÇESİ OLARAK BÖLGEDEKİ GÜVENLİK RİSKLERİ GÖSTERİLDİ

ABD hükümeti, kendi personeline Türkiye'nin güneydoğusuna seyahat etmeme talimatı verirken, bu kararın gerekçesi olarak bölgedeki güvenlik risklerini gösterdi. Açıklamada, ABD dış politikasına yönelik oluşan olumsuz algının Türkiye'de Batı karşıtı protestoları tetikleyebileceği ve bu durumun güvenlik tehdidi oluşturabileceği kaydedildi. Geniş katılımlı gösterilerin yol kapamalarına ve trafik aksaklıklarına neden olacağı belirtilirken, barışçıl eylemlerin dahi kısa sürede şiddet olaylarına evrilme ihtimali üzerinde duruldu.

RİSKLİ İLAN EDİLEN VE PERSONELİN GİRİŞİNİN KISITLANDIĞI İLLER

Büyükelçilik tarafından paylaşılan uyarı notunda, sadece toplumsal olaylar değil, bölgedeki askeri hareketlilik de ön plana çıkarıldı. Ortadoğu'daki askeri trafiğin, Türkiye'ye yönelik ve Türkiye çıkışlı uluslararası uçuşlar dahil olmak üzere tüm seyahat planlarını doğrudan etkileyebileceği uyarısı yapıldı.

ABD'nin "seyahat edilmemesi" talimatı verdiği bölge, Türkiye'nin güney ve doğu hattındaki kritik illeri kapsıyor. Büyükelçilik tarafından riskli ilan edilen ve personelin girişinin kısıtlandığı iller şunlar:

Adana, Adıyaman, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hakkari, Hatay, Mersin, Kilis, Kahramanmaraş, Malatya, Mardin, Muş, Osmaniye, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Tunceli ve Van.

Personelden şu kurallara uyması istendi:

İran, Irak ve Suriye sınırına komşu bölgeler dahil olmak üzere, Adana Konsolosluk bölgesine yapılacak seyahatlerden tamamen kaçınılması,