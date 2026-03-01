Türk Hava Yolları (THY), İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik saldırılarının ardından bölgede hava sahalarının kapatılması nedeniyle bazı dış hat seferlerini iptal ettiğini açıkladı.

Konuya ilişkin açıklama, THY İletişim Başkanı Yahya Üstün'den geldi. Üstün, hava sahasındaki gelişmeler doğrultusunda uçuş planlamasında geçici düzenlemeye gidildiğini duyurdu.

10 ÜLKEYE SEFERLER İPTAL EDİLDİ

Açıklamaya göre THY’nin; Lübnan, Suriye, Irak, İran ve Ürdün seferleri 2 Mart 2026’ya kadar, Katar, Kuveyt, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri ve Umman seferleri ise 28 Şubat 2026 tarihli uçuşlar için iptal edildi.

Yahya Üstün açıklamasında, "Hava sahasındaki gelişmeler anlık şekilde takip edilmekte olup ilave sefer iptalleri söz konusu olabilecektir" ifadelerini kullandı.