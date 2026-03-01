İç piyasada gram altın ve çeyrek altın fiyatları, küresel ons fiyatı ile döviz kurundaki hareketlere paralel olarak şekilleniyor. Yatırımcılar ve vatandaşlar, sabahın erken saatlerinden itibaren "Gram altın ne kadar?", "Çeyrek altın kaç TL?","Ons altın bugün kaç dolar?" sorularına yanıt arıyor.

Küresel piyasalarda jeopolitik tansiyonun yükselmesiyle birlikte altın fiyatları sert yükseliş kaydetti. ABD-İsrail-İran hattında artan askeri gerilim haberleri sonrası yatırımcılar güvenli liman varlıklara yöneldi. Geçtiğimiz gün gram altın yaklaşık yüzde 5'in üzerinde prim yaptı. Gün içinde 7 bin 900 TL seviyesine kadar yükseldi.

Ons altın ise küresel piyasalarda yüzde 3'e yakın artışla 5.300 dolar seviyesine yaklaştı.

1 MART 2026 GÜNCEL ALTIN ALIŞ FİYATLARI

Gram altın: 7.434,92 TL

Tam altın: 50.108,90 TL

Çeyrek altın: 12.683,00 TL

Yarım altın: 25.367,00 TL

Gremse altın: 125.272,26 TL

Cumhuriyet altını: 50.578,00 TL

Ata altın: 51.674,81 TL

Ons altın: 5.262,74 dolar

1 MART 2026 GÜNCEL ALTIN SATIŞ FİYATLARI

Gram altın: 7.435,91 TL

Tam altın: 51.215,43 TL

Çeyrek altın: 13.089,00 TL

Yarım altın: 26.162,00 TL

Gremse altın: 128.431,34 TL

Cumhuriyet altını: 52.077,00 TL

Ata altın: 53.100,67 TL

Ons altın: 5.263,48 dolar