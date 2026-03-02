Ekonomik büyümenin öncü göstergelerinden biri olarak kabul edilen İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat PMI (Satın Alma Yöneticileri Endeksi) anketinin Şubat 2026 sonuçları açıklandı. Eşik değer olan 50,0'nin üzerindeki veriler sektörde iyileşmeye işaret ederken, ocak ayında 48,1 olan manşet PMI şubatta 49,3'e yükseldi. Böylece imalat sektöründe faaliyet koşulları aylık bazda çok hafif bir bozulmaya işaret etse de daralma hız kesti.

Sektörün genel performansındaki düşüş, mevcut daralma eğiliminin başladığı Nisan 2024'ten bu yana en sınırlı düzeyde gerçekleşti. Anket katılımcılarının önemli bir bölümü ise talepte toparlanma sinyalleri verdi.

PMI 49,3'E YÜKSELDİ, DARALMA HIZ KESTİ

Şubat ayında manşet PMI'ın 49,3'e çıkması, sektörün hala eşik değerin altında kaldığını ancak zayıflamanın önceki aylara göre belirgin şekilde yavaşladığını ortaya koydu. Bu tablo, imalat sanayinde dipten dönüş sinyali olarak yorumlandı.

Talep tarafındaki iyileşme özellikle yeni siparişlerde görüldü. Yeni siparişlerdeki azalma oldukça sınırlı gerçekleşti ve Temmuz 2023'ten bu yana süren yavaşlama döneminin en hafif düzeylerinden biri kaydedildi (Mart 2024 ile aynı oranda).

Siparişlerdeki zayıflığı bildiren bazı firmalar ise fiyat artışlarının talebi baskıladığını belirtti.

MALİYETLER SON İKİ YILIN ZİRVESİNE YAKLAŞTI

Şubat ayında girdi maliyetleri keskin bir artış göstererek yaklaşık son iki yılın en yüksek hızına ulaştı. Firmalar; Tedarikçi fiyat artışlarının ham madde maliyetlerini yükselttiğini ve asgari ücret artışının personel giderlerini yukarı çektiğini vurguladı.

Artan maliyet baskısı nedeniyle nihai ürün fiyatları enflasyonu üst üste üçüncü ay hızlanarak Nisan 2024'ten bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

Buna rağmen yeni siparişlerdeki dengelenme sayesinde üretim, istihdam, satın alma hacmi ve stoklardaki azalış ocak ayına kıyasla daha sınırlı kaldı. Üretimdeki yavaşlama son 14 ayın en ılımlı düzeyinde gerçekleşti.

SEKTÖREL PMI: ÜRETİM ARTIŞI İKİ SEKTÖRLE SINIRLI KALDI

İSO Türkiye Sektörel PMI Şubat raporuna göre ocakta üretimini artıran sektör sayısı beş iken, bu sayı şubatta ikiye geriledi. En güçlü genişleme elektrikli ve elektronik ürünlerde gerçekleşti. Bu sektörde üretim artış hızı Haziran 2023’ten bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Gıda ürünlerinde büyüme hızlandı ancak ılımlı kaldı.

En belirgin daralma ana metal sanayinde yaşandı. Bu sektörde yaklaşık bir buçuk yılın en sert düşüşü kaydedildi.

Yeni siparişlerde büyüme yalnızca elektrikli ve elektronik ürünler ile gıda ürünlerinde görüldü. En sert aylık düşüş ise kara ve deniz taşıtları sektöründe gerçekleşti.

İhracatta en güçlü performans yine elektrikli ve elektronik ürünlerden gelirken, tekstil ürünleri sektörü de ihracatta iyileşme kaydetti.

İSTİHDAM TARAFINDA TABLO GÖRECE OLUMLU

Zayıf talep koşullarına rağmen istihdam tarafında daha olumlu bir görünüm ortaya çıktı. Ocakta dört sektör çalışan sayısını artırırken, şubatta bu sayı beşe yükselerek takip edilen sektörlerin yarısına ulaştı.

En güçlü istihdam artışı elektrikli ve elektronik ürünler ile kara ve deniz taşıtlarında görüldü.

En belirgin istihdam kaybı giyim ve deri ürünlerinde yaşandı. Bu sektörde istihdam Ocak 2024’ten bu yana en sert düşüşü kaydetti.

Girdi maliyetleri tüm sektörlerde keskin artış göstermeye devam etti. En hızlı artış elektrikli ve elektronik ürünlerde, en ılımlı artış ise tekstil ürünlerinde görüldü. Nihai ürün fiyatları da tüm sektörlerde yükselirken, en sınırlı artış tekstilde, en yüksek enflasyon ise ağaç ve kağıt ürünleri sektöründe kaydedildi.