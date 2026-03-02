Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, Alman kamu yayıncısı Deutschlandfunk radyosuna röportaj verdi. Fransa, İngiltere ve Almanya’nın oluşturduğu E3 ülkelerinin dün yaptığı İran’ın füze fırlatma kapasitesini imhaya yönelik savunma eylemlerine hazır oldukları açıklamasından ülkesinin farklı bir sonuç çıkardığını belirten Wadephul, "BIZIM için bu Alman Silahlı Kuvvetleri askerlerimizin saldırıya uğramaları halinde kendilerini savunacakları anlamına geliyor. Bundan öte önlemler planlanmadı" ifadelerini kullandı.

"Büyük Britanya’nın aksine, Almanya’nın orada üsleri yok"

ABD’nin bölgedeki İngiliz üslerini İran füzelerini ve füze fırlatma rampalarını imha etmek için kullanmasına izin veren İngiltere’nin tutumuna ilişkin olarak ise Johann Wadephul, "Büyük Britanya’nın aksine, Almanya’nın orada üsleri yok. Ayrıca buna karşılık gelen askeri kaynaklarımız da yok" dedi.

İsrail ve ABD’nin İran’a yönelik saldırısının uluslararası hukuka göre yasa dışı olup olmadığı yönündeki soruyu ise Almanya Dışişleri Bakanı Wadephul, "Elbette, bu konuda şüpheler var, bu tartışılmaz bir gerçek. Ancak karşı karşıya olduğumuz siyasi ve güvenlik boyutlarının kapsamlı bir değerlendirmesini yapmalıyız. Alman hükümeti olarak bunun bizim için burada ne anlama geldiğini söylemek bizim sorumluluğumuz. Ve İran, sadece İsrail ve bölge için değil, Almanya ve Avrupa için de önemli bir tehdit oluşturuyor. Ama Almanya İran’a karşı askeri harekatlara katılmayacak" değerlendirmesinde bulundu.

Alman bakan, "Eğer bu rejim durdurulursa ve geçmişte olduğu gibi bize karşı artık harekete geçemezse, bu Almanya’daki güvenliğimizi artırır. Ve bu benim için çok önemli bir husus" şeklinde konuştu.

IRAK’TA ÇOK AZ SAYIDA ALMAN ASKERİ BULUNUYOR

Almanya, bölgede artan gerilim nedeniyle geçtiğimiz haftalarda Irak’ta NATO misyonu kapsamında görev yapan askerlerinden büyük kısmını Ürdün’de konuşlandırmıştı. Almanya’nın Irak’ta çok az sayıda askeri bulunuyor.

Fransa, İngiltere ve Almanya’nın oluşturduğu E3 ülkeleri dün yaptıkları açıklamada, İran’ın insansız hava aracı (İHA) ve füze fırlatma kapasitesini yok etmeye yönelik olanlar dahil İran’a karşı "gerekli ve orantılı savunma eylemlerine" hazır olduklarını bildirmişti.