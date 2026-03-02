SON DAKİKA haberine göre, İran Devrim Muhafızları’na bağlı Tasnim Haber Ajansı'nın haberine göre Devrim Muhafızları Hakla İlişkiler Birimi “Siyonist rejimin suçlu Başbakanı'nın ofisi ve rejimin Hava Kuvvetleri Komutanı’nın bulunduğu yer, İslam Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri tarafından onuncu dalgada Hayber füzeleriyle düzenlenen hedefli ve sürpriz saldırılarda ağır hasar gördü.” açıklamasıyla Netanyahu'nun ofisinin vurulduğunu iddia etti.

HAYBER FÜZELERİ KULLANILDI

İran Devrim Muhafızları, Netanyahu'nun ofisinin vurulmasında Hayber Füzelerinin kullanıldığını duyurdu. İsrail'den henüz resmi bir açıklama yapılmadı.