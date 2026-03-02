SPK, 2 Mart 2026 itibarıyla başlayan ve bir hafta sürecek olan yasak kararını duyurdu.

Yapılan açıklamada, şeffaf ve istikrarlı bir işlem ortamının tesisi için bu adımın atıldığı vurgulandı.

Yasak sadece gün aşırı pozisyonları değil, "gün içi aç-kapa" yapılan tüm açığa satış işlemlerini de kapsıyor.

Yani yatırımcı, sahip olmadığı hisseyi "düşüşten kâr etmek amacıyla" satamayacak.

ÖZKAYNAK ORANINDA ESNEKLİK

SPK sadece yasak getirmekle kalmadı, kredili işlem yapan yatırımcılar için de bir nefes alanı açtı.

Normal şartlarda yüzde 35 olması gereken asgari özkaynak koruma oranı, 6 Mart’a kadar yüzde 20’ye düşürüldü.

Bu hamle, piyasadaki sert düşüş nedeniyle teminat tamamlama krizine giren yatırımcıların zorunlu satış yapmasını engellemeyi hedefliyor.

AÇIĞA SATIŞ KARARI NEDİR?

Basitçe; elinizde olmayan bir hisseyi, fiyatının düşeceği beklentisiyle borç alarak satmak ve daha düşük fiyattan geri alarak aradaki farktan kâr etmektir.

Düşüş trendlerinde bu işlem, satış baskısını kartopu etkisiyle büyüterek piyasayı daha da aşağı çeker.

BORSAYI NASIL ETKİLEDİ?



• Satış Baskısı Azaldı: Açığa satışın yasaklanması, "düşüşten para kazanan" spekülatörlerin elini kolunu bağladı. Bu da BIST 100’deki sert geri çekilmenin bir noktada dengelenmesini sağladı.

• Panik Satışları Frenlendi: Özkaynak oranının yüzde 20’ye çekilmesi, kredi limitleri dolan yatırımcıların mallarının "zorla" satılmasını (likidasyon) engelledi.

• Güven Tazeledi: SPK’nın bu müdahalesi, savaş haberleriyle oluşan moral bozukluğunu teknik bir destekle onarmaya çalıştı.

Seans açılışı yüzde 5’i aşan düşüşle yapıldıktan sonra gelen açığa satış yasağı kararının ardından BIST 100 endeksi kayıplarını topladı.

Ana endeks saat 12.30 itibarıyla yüzde 3 ekside 13.270 puandan kayda geçti. BIST 100 endeksi sabah açılışta 13 bin puanın da altına sarkarak 12 bin 987 puandan haftaya başlamıştı.