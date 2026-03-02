Savaş alarmı sonrası her iki şirket de güvenlik gerekçesiyle stratejik rotalarda uçuşları durdurma kararı aldı.

Pegasus (PGSUS): İran, Irak, Ürdün ve Lübnan seferlerini 2 Mart’a kadar askıya aldığını duyurdu. Ayrıca Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Umman, Pakistan, Katar, Bahreyn ve Suudi Arabistan'ın Riyad kenti seferlerinde de iptallere gidildi.

Türk Hava Yolları (THYAO): Lübnan, Suriye, Irak, İran ve Ürdün’e yönelik tüm seferlerini 2 Mart 2026 tarihine kadar iptal etti. Şirket ayrıca Katar, Kuveyt, Bahreyn, BAE ve Umman seferlerini de 28 Şubat itibarıyla askıya aldığını bildirdi.

HAVACILIK HİSSELERİNDE SERT DÜŞÜŞ

Operasyonel iptaller ve bölgedeki belirsizlik, Borsa İstanbul açılışıyla birlikte havacılık kağıtlarında satış baskısını beraberinde getirdi:

THYAO: Güne sert bir geri çekilmeyle başlayan Türk Hava Yolları, TSI 11.52 itibarıyla yüzde 6,75 değer kaybederek 286,75 TL seviyesine geriledi. Hissedeki haftalık kayıp ise yüzde 10 barajını aşmış durumda.

PGSUS: Benzer bir tablo sergileyen Pegasus hisseleri, aynı saatlerde yüzde 6,31’lik düşüşle 184,2 TL’den işlem görüyor. Şirketin haftalık bazdaki değer kaybı ise yüzde 9’un üzerinde seyrediyor.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.