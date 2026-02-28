Körfez bölgesinde tırmanan jeopolitik gerilim nedeniyle hava sahalarının kapatılması üzerine harekete geçen THY, Orta Doğu rotasındaki uçuş planlamasını güncelledi. Yapılan resmi açıklamaya göre; Lübnan, Suriye, Irak, İran ve Ürdün’e yönelik tüm seferler 2 Mart 2026 tarihine kadar askıya alındı.

KÖRFEZ HATTINDA GÜNLÜK İPTALLER

Yahya Üstün, bölgedeki diğer kritik noktalar olan Katar, Kuveyt, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri ve Umman seferlerinin ise 28 Şubat 2026 tarihi için iptal edildiğini bildirdi. Bu ülkelerdeki uçuş durumunun, güvenlik şartlarına göre günlük olarak değerlendirileceği öğrenildi.

HAVA SAHASI TAKİP ALTINDA

Gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirten Üstün, bölgedeki hava sahası kısıtlamalarına bağlı olarak ilave sefer iptallerinin de gündeme gelebileceği uyarısında bulundu.