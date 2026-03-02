Hafta sonu başlayan çatışmaların ardından ‘kırmızı pazartesi’ye uyanan piyasalarda altın, savaşın ateşiyle yönünü yukarı kırdı.

Küresel spot piyasada külçe altın ons başına 5 bin 390 dolara ulaşarak yüzde 2’nin üzerinde değer kazandı.

Ancak asıl hareketlilik iç piyasada yaşandı. Savaş korkusuyla fiziki altına hücum eden yatırımcılar Kapalıçarşı’da yoğunluk oluşturdu.

Ekranlarda 7 bin 653 lira olarak görülen gram altın, fiziki talebin patlamasıyla Kapalı Çarşı’da 8 bin 100 liranın üzerine çıktı.

"SANAL ALTIN" KAPIŞ KAPIŞ

Fiziki altındaki yüksek makas aralığı ve saklama riskinden kaçınan yatırımcıların yeni adresi Borsa İstanbul’daki Darphane Altın Sertifikası (ALTINS1) oldu. Cuma gününü 90 TL seviyelerinde kapatan sertifika, yeni haftanın açılışında direkt tavana oturdu.

Seans açılışıyla birlikte tavan fiyat olan 95,02 TL’ye ulaşan ALTINS1, son dönemin en yüksek bandını gördü.

Geçtiğimiz ay 75 TL seviyelerine kadar sarkan sertifika, bugünkü hamlesiyle toparlanma sinyali verirken; gözler 120 TL olan tarihi rekor seviyesine çevrildi.

ALTIN S1 SERTİFİKASI NEDEN TERCİH EDİLİYOR?

21 Kasım 2022'de hayatımıza giren ve her bir payı 0,01 gram altını temsil eden Altın S1 Sertifikası özellikle kriz dönemlerinde yatırımcılara büyük kolaylık sağlıyor.

Hisse senedi alır gibi kolayca işlem yapılabilmesi, saklama maliyetinin olmaması ve istenildiğinde fiziki altına dönüştürülebilme imkanı savaş dönemlerinde bu enstrümanı "yıldız" haline getiriyor.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.