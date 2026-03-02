Hafta sonu Orta Doğu’dan gelen savaş haberleri, yeni haftanın ilk seansında piyasalarda deprem etkisi yarattı.

BIST 100 endeksi, açılışta maruz kaldığı yoğun satış baskısıyla yüzde 5,32 oranında değer kaybederek 12 bin 987 puana kadar geriledi.

Yatırımcıların güvenli liman arayışına girdiği bu türbülanslı ortamda, hisselerin büyük çoğunluğu taban seviyelerine yakın seyrediyor.

EMPAE PANİK HAVASINA TESLİM OLMADI

Piyasadaki genel çöküşe rağmen gözlerin çevrildiği Empa Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (EMPAE), adeta "halka arzın son kalesi" olduğunu kanıtladı. 19-20 Şubat tarihlerinde 22 TL fiyatla talep toplayan ve bugün işlem hayatına başlayan şirket, piyasadaki yangına rağmen yatırımcısına güven verdi.

Korkulanın aksine satış yemeyen EMPAE, işlem gördüğü 3. günde de (resmi açılış süreci dahilinde) gücünü korudu ve Borsa İstanbul’da pazartesi sabahı tavanda tek kalabilen isim oldu.

Güne yüzde 9,99 artışla başlayan hisse, 29,28 TL tavan fiyata ulaştı. Seans açılışı itibarıyla tavanda bekleyen 42 milyon lotluk alım emri, yatırımcının hisseye olan iştahının savaş gerilimine rağmen sönmediğini gösterdi.

BORSA HAKKINDA YATIRIMCI GÖRÜŞLERİ VE YORUMLARIN YER ALDIĞI FORUM SAYFASINA BURADAN ERİŞEBİLİRSİNİZ.

YATIRIMCININ YENİ SIĞINAĞI: HALKA ARZLAR MI?

Borsa İstanbul genelinde yaşanan sert geri çekilme, portföylerde ciddi kayıplara yol açarken; EMPAE’nin bu performansı, halka arz hisselerinin zor zamanlarda "defansif bir kale" olup olamayacağı sorusunu tekrar gündeme getirdi. Analistler, jeopolitik riskler devam ettiği sürece ana endeksteki oynaklığın sürebileceğini öngörüyor.

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Hisse Fiyat Hacim Fark Saat ASELS 339.5 7.933.296.565,75 % 5.43 11:13 THYAO 286.75 6.317.097.660,25 % -6.75 11:13 TUPRS 234.4 6.205.393.302,00 % 7.28 11:13 TRALT 62 3.162.269.330,35 % 1.64 11:13 ISCTR 15.85 2.234.021.028,07 % -6.27 11:13 Tüm Hisseler

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.