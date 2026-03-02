Orta Doğu'da İran merkezli çatışmaların küresel piyasalarda oynaklığı artırma riskinin yükselmesi üzerine Türkiye'de ekonomi yönetimi art arda adımlar attı. Bu kapsamda Borsa İstanbul Yönetim Kurulu, yeni haftanın açılışı öncesinde Pay Piyasası'nda emir/işlem oranında (OTR) değişikliğe gitti.

Karar, 1 Mart 2026 tarihli yönetim kurulu toplantısında alındı ve ikinci bir duyuruya kadar yürürlükte kalacak.

OTR 5:1'DEN 3:1'E ÇEKİLDİ

Resmi açıklamaya göre Pay Piyasası'nda emir/işlem oranı 5:1 seviyesinden 3:1'e indirildi. Buna göre piyasa katılımcıları, gerçekleştirdikleri her 1 işlem için en fazla 3 emir (giriş, değişiklik veya iptal) gönderebilecek.

Önceki uygulamada bu oran 5:1 olarak uygulanıyordu.

ROBOT İŞLEMLERİN SINIRLANDIIRLMASI NE ANLAMA GELİYOR?

Emir/İşlem Oranı (Order to Trade Ratio – OTR), özellikle yüksek frekanslı alım-satım yapan algoritmik işlemlerin yoğun emir girip iptal ederek piyasada aşırı dalgalanma yaratmasını sınırlamak amacıyla kullanılan bir mekanizma.

Oranın düşürülmesiyle; Çok sayıda emir girip iptal eden algoritmik işlemlere kısıtlama getiriliyor, derinliği düşük hisselerde ani ve sert fiyat hareketlerinin önüne geçilmesi amaçlanıyor ve panik satışlarının tetiklenme riskinin azaltılması hedefleniyor.

Belirlenen sınırın aşılması halinde ise ilgili kurumlara ilave maliyetler ve yaptırımlar uygulanabiliyor.