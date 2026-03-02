İşte 2 Mart 2026 Pazartesi günü piyasalarda yaşanan savunma sanayi hareketliliği:

SAVUNMA DEVLERİNDE "SAVAŞ" ALIMLARI: SDTTR TAVANDA

Savunma ve uzay teknolojileri alanında faaliyet gösteren SDT Uzay ve Savunma Teknolojileri (SDTTR), haftanın ilk işlem gününe damga vurdu. Yoğun alım emirleriyle karşılaşan hisse, yüzde 9,93’lük yükseliş kaydederek 265,25 TL ile tavan fiyata ulaştı.

Tavandaki SDTTR’yi, yüksek primli seyreden diğer teknoloji ve savunma şirketleri izledi:

Altınay Savunma (ALTNY): Güne oldukça agresif bir başlangıç yapan hisseler, TSI 11.05 itibarıyla yüzde 8,72 değer kazanarak 18,22 TL seviyesinden işlem görüyor.

Papilon Savunma (PAPIL): Alıcıların iştahının artmasıyla tavan fiyatı zorlayan PAPIL, TSI 11.07’de yüzde 8,18’lik yükselişle 20,62 TL bandına yerleşti.

ASELS JEOPOLİTİK GERİLİME SERT YÜKSELİŞLE KARŞILIK VERDİ

ASELSAN (ASELS): Türkiye’nin savunma sanayi lokomotifi ASELSAN, jeopolitik gerilime sert yükselişle yanıt verdi. Yazım sırasında hisseler yüzde 5,43 artışla 339,5 TL’den alıcı buluyor.

ONUR Yüksek Teknoloji (ONRYT): TSI 11.10 verilerine göre yüzde 4,86 primlenen hisse, 70 TL seviyesinde dengelendi.

Otokar (OTKAR): Kara araçları tarafında ise Otokar, yüzde 0,84’lük daha sınırlı bir artışla 387,50 TL’den işlem görmeye devam ediyor.

