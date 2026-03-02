Şirketin 2025 yılı genel toplamındaki performansı göz kamaştırdı. 2024 yılını 790,5 milyon TL kârla kapatan Türk Altın, 2025 yılında net kârını yüzde 419 artırarak 4.104.324.000 TL seviyesine taşıdı.

Ancak madalyonun diğer yüzünde, yılın son çeyreğinde (4Ç25) açıklanan 660,2 milyon TL’lik net zarar ve özkaynaklardaki yüzde 2’lik daralma dikkat çekti.

ARACI KURUMLARIN TRALT GÖRÜŞLERİ: "FİYAT PAHALI MI?"

Bilançonun ardından İş Yatırım ve GEDIK Yatırım, hisse için HEDEF fiyatlarını ve tavsiyelerini revize etti.

Mevcut 61,00 TL’lik piyasa fiyatının, açıklanan hedeflerin üzerinde kalması "düzeltme" sinyali olarak yorumlandı.

Türk Altın’ın yıllık hasılatı yüzde 48 artış gösterse de son çeyrekteki zarar tablosu analistlerin "temkinli" kalmasına neden oldu.

Özellikle İş Yatırım’ın hedef fiyatını yükseltmesine rağmen tavsiyesini "SAT" seviyesine indirmesi, hissenin mevcut 61,00 TL’lik fiyatının aşırı değerlenmiş olabileceği riskine işaret ediyor.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.