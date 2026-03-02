XKMYA endeksi, haftanın ilk işlem gününde yaşadığı sert düşüşün ardından toparlanma eğilimine girdi. Endeks, yazım sırasında yüzde 0,57’lik sınırlı bir artışla 14 bin 630,63 puana ulaşırken, genel tabloda birçok hissede kırmızı mumlar yanmaya devam etti. Ancak petrol fiyatlarındaki ralli ve Hürmüz Boğazı kısıtlamaları, endeksin ağır toplarını ve petrol odaklı şirketleri yukarı taşıdı.

TSI 15.53 itibarıyla XKMYA bünyesinde yükselişiyle dikkat çeken şirketler şu şekilde kaydedildi:

TÜPRAŞ (TUPRS): Enerji devi, petroldeki hareketliliği arkasına alarak yüzde 4,76’lık yükselişle 228,6 TL’den işlem gördü.

Petkim (PETKM): Sektörün bir diğer önemli ismi Petkim, yüzde 2,83’lük artışla 17,77 TL seviyesine ulaştı.

AYGAZ (AYGAZ): Gaz tarafında ise Aygaz, yüzde 0,81’lik primle 247,8 TL’den alıcı buldu.

ENDEKS DIŞI HAREKET: MEPET TAVANA KİLİTLEDİ

Endeks genelindeki kararsız seyre karşın, XKMYA bünyesinde yer almayan ancak petrol ürünleri ticaretiyle dikkat çeken MEPET, günün en dikkat çekici performanslarından birine imza attı. Şirket hisseleri, yüzde 9,93’lük yükseliş kaydederek 28,56 TL ile tavan fiyattan işlem gördü.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.