BTC Markets analisti Charlie Sherry, yaşanan bu fiyat hareketinin sıra dışı olduğuna dikkat çekti. Sherry, "Mart 2023’ten bu yana Bitcoin’in jeopolitik stres döneminde yükseldiğini gördüğümüz ilk seans" değerlendirmesinde bulunarak, mevcut tablonun klasik risk varlığı refleksiyle örtüşmediğini vurguladı. Analiste göre bu durumun arkasında, yatırımcıların mevcut piyasa konumlanmaları ve değişen akış yönleri belirleyici oluyor.

BİTCOİN 67 BİN, ETHEREUM 2 BİN DOLAR SINIRINDA

Sabah seansında yüzde 2’ye yakın prim yapan Bitcoin, 67 bin dolar sınırında seyrediyor. Ethereum ise aynı dönemde 2 bin dolar sınırına kadar yükselirken, birçok altcoin yeni haftaya yüzde 2’yi aşan kazançlarla başlangıç yaptı.

ETF GİRİŞLERİ İVMEYİ DESTEKLİYOR

Yükselişin arkasındaki temel itici güçlerden biri olarak kurumsal yatırımcı talebi öne çıkıyor. 23-27 Şubat haftasına ilişkin veriler, spot Bitcoin ETF’lerine toplam 787 milyon dolarlık net giriş gerçekleştiğini gösteriyor. Bu girişlerin 503 milyon dolarlık aslan payı BlackRock’un IBIT fonunda yoğunlaştı. Aynı dönemde diğer kripto varlıklara da ilgi sürdü:

Spot Ethereum ETF’leri: 80,46 milyon dolar net giriş.

Spot Solana (SOL) ETF’leri: 44,44 milyon dolar giriş.

Spot XRP ETF’leri: Pozitif akış gözlendi.

YENİ BİR ANLATI MI DOĞUYOR?

Analistler, Bitcoin’in bu zorlu dönemdeki performansını "yeni bir anlatı" olarak yorumluyor. Kripto varlıkların artık sadece spekülatif bir risk enstrümanı değil, yatırımcılar nezdinde "alternatif bir değer saklama aracı" olarak da kabul görmeye başladığının işaretleri netleşiyor.

Kaynak: CNBC-e

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.