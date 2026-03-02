Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, ABD ve İsrail'in İran'a saldırmasının 3. gününde ekonomiye ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Yılmaz, paylaşımında şu ifadelere yer verdi;

"Makroekonomik temellerimiz sağlam.

Ekonomimiz bundan önce de yaşanan bir çok dışsal etkiye karşı dirençli yapısını ispat etti.

Bölgemizde yaşanan jeopolitik gelişmelerden kaynaklanacak geçici etkilere karşı kurumlarımız ön alıcı tedbirler almış durumda.

Gelişmeler yakından takip edilmeye devam edilecektir."