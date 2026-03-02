Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından Orta Doğu'daki gerilime yönelik paylaşım yaptı. Yılmaz, jeopolitik gerilimin yakından takip edildiğini belirterek, Türkiye ekonomisinin dış şoklara karşı dayanıklı bir yapıya sahip olduğunu vurguladı. Makroekonomik temellerin sağlam olduğunu ifade eden Yılmaz, olası geçici etkiler karşısında ilgili kurumların ön alıcı tedbirler aldığını kaydetti.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, ABD ve İsrail'in İran'a saldırmasının 3. gününde ekonomiye ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.
Yılmaz, paylaşımında şu ifadelere yer verdi;
"Makroekonomik temellerimiz sağlam.
Ekonomimiz bundan önce de yaşanan bir çok dışsal etkiye karşı dirençli yapısını ispat etti.
Bölgemizde yaşanan jeopolitik gelişmelerden kaynaklanacak geçici etkilere karşı kurumlarımız ön alıcı tedbirler almış durumda.
Gelişmeler yakından takip edilmeye devam edilecektir."