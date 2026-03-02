İran’a ait bir insansız hava aracının (İHA) Suudi Arabistan devlet petrol şirketi Saudi Aramco’ya ait Ras Tanura rafineri tesisini hedef aldığı bildirildi.

İran yapımı Shahed-136 tipi insansız hava aracının (İHA) hedef aldığı tesisin, Suudi Arabistan’ın en kritik enerji merkezlerinden biri olduğu bildirildi.

Saldırının ardından rafineride küçük çaplı bir yangın çıktığı, ancak alevlerin kısa sürede kontrol altına alındığı açıklandı. İlk belirlemelere göre olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

İHA saldırısının ardından Suudi Arabistan’ın doğusundaki Ras Tanura kentinde bulunan, Saudi Aramco’ya ait Ras Tanura Rafinerisi önlem amacıyla geçici olarak kapatıldı. Yetkililer durumun kısa sürede kontrol altına alındığını duyurdu.

ORTA DOĞU’NUN EN KRİTİK RAFİNERİLERİNDEN BİRİ

Saldırıya hedef olan Ras Tanura Rafinerisi, günlük yaklaşık 550 bin varil petrol işleme kapasitesine sahip. Tesis, Orta Doğu’nun en büyük rafinerileri arasında gösteriliyor.

Ras Tanura Limanı ise Suudi Arabistan’ın petrol ihracatı açısından stratejik bir merkez konumunda bulunuyor. Ülkenin toplam petrol ihracatının yaklaşık yüzde 75’i bu liman üzerinden gerçekleştiriliyor.

KÜRESEL ENERJİ PİYASALARI İÇİN KRİTİK RİSK

Uzmanlara göre Ras Tanura gibi yüksek kapasiteli ve ihracat açısından kritik bir tesisin hedef alınması, yalnızca Suudi Arabistan ekonomisini değil küresel enerji arz güvenliğini de etkileyebilecek potansiyele sahip.

Bölgede yaşanabilecek yeni saldırılar veya uzun süreli bir aksama, petrol fiyatlarında sert dalgalanmalara yol açabilir.