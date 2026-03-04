Kripto para piyasalarının lideri Bitcoin (BTC), son günlerde 70 bin dolar seviyesini aşmak için kritik bir mücadele veriyor. Analistler bu seviyeyi piyasanın yönünü belirleyecek en önemli eşiklerden biri olarak görüyor. Morgan Stanley’e göre Bitcoin’in bu direnci kalıcı şekilde kırması, piyasada yeni bir yükseliş dalgasının kapısını aralayabilir.

70 BİN DOLAR KRİTİK EŞİK

Bitcoin son haftalarda 65 bin – 70 bin dolar aralığında sıkışmış durumda. Teknik analizlerde 70 bin dolar seviyesi güçlü bir direnç olarak öne çıkarken, bu seviyenin üzerinde kalıcı bir kapanış yapılması piyasanın momentumunu değiştirebilir.

Uzmanlara göre bu bölgenin kırılması halinde Bitcoin’de yeni alım dalgaları oluşabilir ve fiyat kısa sürede daha yüksek hedeflere yönlenebilir.

MORGAN STANLEY: KIRILIM YENİ RALLİ BAŞLATABİLİR

Morgan Stanley stratejistleri, Bitcoin’in son aylarda birkaç kez 70 bin dolar seviyesini test ettiğini ancak satış baskısıyla geri çekildiğini belirtiyor. Analistlere göre bu seviyenin güçlü işlem hacmiyle aşılması durumunda yatırımcı güveni artabilir ve yeni bir yükseliş trendi başlayabilir.

Bu senaryoda piyasanın yeniden risk iştahı kazanması ve kurumsal para girişlerinin hızlanması bekleniyor.

DİRENÇ AŞILMAZSA GERİ ÇEKİLME RİSKİ

Öte yandan analistler, 70 bin doların aşılamaması halinde satış baskısının devam edebileceğini vurguluyor. Böyle bir durumda Bitcoin’in 62 bin – 60 bin dolar destek bölgesine doğru geri çekilmesi gündeme gelebilir.

PİYASALAR KRİTİK HAFTAYA GİRİYOR

Jeopolitik gelişmeler, ETF para akışları ve küresel piyasalardaki risk iştahı Bitcoin’in yönünde belirleyici olacak. Analistler, 70 bin dolar seviyesinin kırılıp kırılmamasının kripto piyasasının kısa vadeli kaderini belirleyebileceğini ifade ediyor.