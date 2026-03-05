Son dönemde Dubai’nin simge yapılarına ve havalimanına yönelik gerçekleştirilen sürpriz İHA saldırıları ile ABD-İran hattındaki askeri hareketlilik, küresel piyasaları sarsmaya devam ediyor.

Bu kaotik ortamda görüşlerini paylaşan Joyalukkas Grubu'nun sahibi Joy Alukkas, yatırımcıların refleksini şu sözlerle özetliyor:

"Dünyada tansiyon yükseldiğinde, sermaye doğal bir güdüyle en güvenli sığınağına, yani altına döner. Bu durum kısa vadeli sıçramalar yaratsa da asıl mesele küresel iyileşmenin ufukta görünmemesidir."

ONS ALTIN 5.000 DOLARI AŞTI: DÜZELTME BEKLENMİYOR

Ocak ayında tarihi bir rekor kırarak ons başına 5.000 dolar sınırını geçen altın, bir yıl içinde yüzde 75’in üzerinde değer kazandı.

Bloomberg Milyarderler Endeksi'ne göre 5,8 milyar dolarlık serveti bulunan Alukkas, önümüzdeki 2-3 yıllık projeksiyonda anlamlı bir fiyat düzeltmesi beklemediğini vurguluyor.

69 yaşındaki girişimci, ABD ekonomisindeki belirsizlikler ve yüksek enflasyon verileri ışığında genel yönün kararlı bir şekilde "yukarı" olduğunu belirtiyor.

MADALYONUN DİĞER YÜZÜ: BÜYÜK RİSKLER KAPIDA

Altın fiyatlarında yükseliş beklentisi, yatırımcı için olumlu haber olsa da madalyonun diğer yüzü hem jeopolitik hem de ekonomik riskleri simgeliyor.

Altın genelde işler yolunda gitmediğinde yükselir. Savaşlar, terör saldırıları, enflasyon ve ekonomik krizler altını şahlandırır.

Dolayısıyla Alukkas'ın "yükseliş sürecek" demesi, aslında "dünyadaki bu kaos ve ekonomik sıkıntılar bitmeyecek" anlamına geliyor. Bu da sıradan tüketici veya küresel istikrar bekleyenler için "korkutan" bir öngörü.

SATIN ALMA GÜCÜ VE ENFLASYON

Altının ons başına 5.000 doları aşması demek, paranın değerinin hızla erimesi demek.

Alukkas bile "her dolum daha pahalıya mal oluyor" diyerek işletme sermayesinin zorlandığını belirtiyor.

Orta sınıf için altın takı almak artık bir lüks değil, imkansız hale geliyor; bu da ekonomik daralmanın bir işareti.

GÜVENLİ LİMAN İHTİYACININ ARTMASI

Bir milyarderin "riskten korunmaya bile gerek duymuyoruz, yön sadece yukarı" demesi, piyasalarda çok sert bir eminlik göstergesi olarak yorum buluyor.

Özetle; altına yatırım yapanlar için bu "müjdeli" bir haber olsa da genel dünya ekonomisi ve huzuru açısından bakıldığında Alukkas'ın çizdiği tablo oldukça karanlık ve sarsıcı.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

(Bloomberg)