Güne hareketli başlayan altın piyasasında gram altın 7.335 TL seviyelerinden işlem görerek yatırımcısını heyecanlandırıyor.

Küresel ölçekte ise ons altın 5.185 dolar bandında seyrederek güçlü destek seviyesinde konumlanıyor.

Analistler, merkez bankalarının faiz kararları ve küresel belirsizliklerin fiyatlardaki bu yukarı yönlü ivmeyi tetiklediğini belirtiyor.

5 MART 2026 GÜNCEL ALTIN SATIŞ FİYATLARI

Yatırımcının ve kuyumculardaki hareketliliği takip eden vatandaşların merakla beklediği güncel rakamlar şu şekilde:

• Gram Altın: 7.331,19 TL

• Çeyrek Altın: 12.360,00 TL

• Yarım Altın: 24.705,00 TL

• Tam Altın: 48.923,78 TL

• Cumhuriyet Altını: 49.177,00 TL

• Gremse Altın: 122.684,64 TL

• Ons Altın: 5.184,32 dolar

UZMAN GÖRÜŞÜ: "TOPARLANMA ÇABASI DİKKAT ÇEKİYOR"

Hafta başında yaşanan kâr satışlarının ardından altının hızla toparlanması, piyasadaki "alım iştahının" devam ettiğini gösteriyor.

Uzmanlar hem iç piyasadaki döviz hareketliliğinin hem de küresel ons fiyatının aynı anda yükselmesinin gram altın üzerindeki baskıyı artırdığını vurguluyor.

Düğün sezonu hazırlığı yapanlar ve uzun vadeli birikimciler için kritik bir eşikteyiz. Altın fiyatlarındaki bu volatilite (hareketlilik), gün boyu piyasaların radarında olmaya devam edecek.

Altın fiyatları anlık piyasa koşullarına göre değişkenlik gösterebilir. Yatırım yapmadan önce güncel piyasa ekranlarını takip etmeniz önerilir.