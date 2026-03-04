Geçer, piyasalardaki geri çekilmeyi şu iki temel unsura bağladı:

Faiz Beklentisi: Yatırımcıların "Merkez bankaları faiz indirmeyecek" düşüncesiyle parayı hızla ABD tahvillerine yönlendirmesi.

Geçici Panik: Piyasalarda oluşan kısa süreli korku ikliminin parayı dolara sıkıştırması.

"BÜYÜK OYUNCULAR PIRIL PIRIL ALTIN TOPLUYOR"

ABD’nin fiyatları baskılayarak düşürmeye çalıştığını iddia eden Geçer, bu durumun Rusya ve Çin gibi dev devletler için bir fırsat olduğunu söyledi. Geçer, "Kısa vadeli hareketlere bakmayın. Büyük oyuncular bu düşüşleri toplama fırsatı olarak kullanıyor ve pırıl pırıl altın topluyorlar" dedi.

8.500 TL HATIRLATMASI: "PANİK ANINDA DURUP BEKLEYECEKSİNİZ"

Yatırımcı psikolojisine dair sert eleştirilerde bulunan Geçer, geçtiğimiz hafta sonu yaşanan yoğunluğa değinerek şu uyarıyı yaptı:

"Piyasalar kapalıyken, belirsizliğin zirve yaptığı anlarda koşa koşa 8.500 TL’ye gram altın almak mantıklı bir hareket değildi. Panik zirvedeyken durup bekleyeceksiniz. Taşlar yerine oturduğunda pozisyon almalısınız."

YENİ ROTA: EURO, YUAN VE ALTIN

Geçer, mevcut tablonun kısa süre sonra tersine döneceğini öngörüyor. ABD tahvillerinden ve dolardan çıkışın hızlanacağını belirten ekonomist, paranın yeni rotasının Euro, Yuan ve altın olacağının altını çizdi. Altının hem enflasyondan hem de küresel güvensizlik ortamından beslenerek rekor tazelemeye devam edeceğini iddia etti.

Kaynak: Yeniçağ Gazetesi