Merkez Bankası, piyasadaki Türk lirası likiditesini yönetmek amacıyla 20 milyar TL limitli likidite senedi ihalesi açtığını duyurdu.

Geleneksel ihale yöntemiyle gerçekleştirilecek olan bu işlemde, bankaların ve finansal kuruluşların teklifleri saat 11:45’e kadar kabul edildi.

İhalenin Teknik Detayları

• İhale Tutarı: 20.000.000.000 TL.

• ISIN Kodu: TRM070426T14.

• Valör Tarihi: 06 Mart 2026.

• İletim Kanalları: Teklifler IHS ve TEL sistemleri üzerinden iletildi.

LİKİDİTE SENEDİ İHALESİ NEDİR?

Likidite senetleri, Merkez Bankası tarafından kendi nam ve hesabına çıkarılan, vadesi 91 günü aşmayan borçlanma senetleridir.

TCMB, bu araçla piyasada biriken fazla nakdi geçici olarak çekerek faiz oranları üzerindeki baskıyı yönetmeyi hedefler.

TÜRKİYE İÇİN NE ANLAMA GELİYOR?

TCMB'nin bu hamlesi, ekonomi yönetimi açısından birkaç kritik mesaj barındırıyor:

• Fiyat İstikrarı ve Dezenflasyon: Piyasada aşırı likidite olması, harcamaları tetikleyerek enflasyon üzerinde baskı oluşturabilir. Bu senetlerle nakit fazlasının çekilmesi, Bakan Şimşek'in de vurguladığı dezenflasyon sürecini destekleyen teknik bir adımdır.

• Mevduat Faizlerine Etki: Piyasadan TL çekilmesi, bankalar arasındaki fonlama maliyetlerini etkileyerek mevduat faizlerinin hedeflenen seviyelerde kalmasına yardımcı olur.

• Para Politikası Esnekliği: Merkez Bankası, sadece açık piyasa işlemleriyle (repo/ters repo) değil, doğrudan kendi senetleriyle de piyasaya müdahale ederek araç çeşitliliğini kanıtlamaktadır.

20 milyar TL'lik bu ihale, özellikle döviz kurlarındaki hareketlilik ve akaryakıt fiyatlarındaki artışın yaşandığı bu dönemde, TL'nin değerini korumak ve piyasadaki volatiliteyi azaltmak adına atılmış "dengeleyici" bir adım olarak yorum buluyor.