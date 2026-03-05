Teknik analizde trendin gücünü simgeleyen işlem hacmi, piyasadaki "canlanmanın" en somut kanıtı oldu.

4 Mart kapanış verilerine göre hem hacmini artıran hem de yatırımcısına pozitif getiri sunan hisseler şunlar:

Hacimdeki bu devasa artışlar, özellikle enerji ve holding sektörlerine yönelik fon ilgisinin yeniden uyandığına işaret ediyor.

TEKNİK BAKIŞ: İŞLEM HACMİ NEDEN ÖNEMLİ?

Yatırımcıların hacim artışını takip etmesi, yükselişin "gerçek" olup olmadığını anlamalarını sağlar.

Fiyat yükselirken hacmin de artması, trendin sağlam temellere dayandığını ve devam edebileceğini fısıldar.

5 Mart sabahı görülen tablo, piyasanın genelinde iyimserliğin güçlendiğini gösteriyor.

