Hafta başında yaşanan satış baskısına karşı diğer riskli varlıklardan daha dirençli bir duruş sergileyen Bitcoin, çarşamba günü ABD piyasalarının açılmasıyla birlikte yüzde 8 oranında sert bir yükseliş kaydetti.

Asya seansında 73.544 dolara kadar tırmanarak zirve tazeleyen LIDER kripto para birimi, perşembe sabahı gelen kar satışlarıyla hafif bir geri çekilme yaşadı.

Londra saatiyle 06:40 itibarıyla 72.500 dolar seviyelerinde dengelenen token, yatırımcılar üzerindeki baskısını sürdürüyor.

ALTINI TAHTINDAN ETTİ: BİTCOİN VS. GELENEKSEL VARLIKLAR

Bu haftanın en dikkat çekici gelişmesi, Bitcoin’in sıklıkla kıyaslandığı altınla olan performans makası oldu:

• Bitcoin'in Yükselişi: Cuma gününden bu yana yüzde 10’un üzerinde değer kazandı.

• Altının Kaybı: Aynı dönemde ons altın yaklaşık yüzde 2 oranında değer kaybetti.

Uzun süredir altının rekor kırdığı, Bitcoin’in ise gerilediği tablonun tam tersine dönmesi, dijital varlık yönetim şirketleri tarafından "iyimserlik sinyali" olarak okunuyor.

Orbit Markets kurucu ortağı Caroline Mauron, piyasadaki genel havanın yeniden "boğa" yönüne evrildiğini vurguladı.

KURUMSAL İŞTAH KABARIYOR: ETF'LERE PARA YAĞDI

Bitcoin'e olan güvenin en somut göstergesi ise ABD merkezli spot Bitcoin borsa yatırım fonları (ETF) oldu. Bloomberg verilerine göre:

• Mart Ayı Toplam Giriş: 1,1 milyar doları aştı.

• Çarşamba Günü Rekoru: Tek bir günde ETF’lere 462 milyon dolar net giriş gerçekleşti.

DACM kurucu ortağı Richard Galvin, Coinbase borsasında Bitcoin’in iskonto durumundan primli duruma geçmesini, ABD’li yatırımcıların iştahının geri döndüğünün en net kanıtı olarak değerlendirdi.

DİKKAT! DALGALANMA HENÜZ BİTMEDİ

Asya piyasalarında Kospi (yüzde 11) ve Nikkei 225 (yüzde 4,2) endekslerindeki yükselişler genel bir toparlanmaya işaret etse de uzmanlar temkini elden bırakmıyor.

Caroline Mauron, "Jeopolitik gerilimler ve makroekonomik belirsizlikler nedeniyle piyasa hala dalgalı olabilir ancak şimdilik önemli bir dönüm noktasına ulaştık" uyarısında bulundu.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.