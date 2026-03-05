ABD, İsrail ve İran arasındaki askeri gerginliğin Hürmüz Boğazı’ndaki tanker trafiğini durma noktasına getirmesi, Brent petrol fiyatlarını rekor seviyelere taşıdı.

Türkiye’de akaryakıt fiyatlarına yansıması beklenen devasa artışlar karşısında ekonomi yönetimi, yıllar sonra yeniden eşel mobil sistemini devreye soktu.

Resmi Gazete’de yayımlanan kararla birlikte, zamların büyük bir kısmı devlet tarafından karşılanacak.

ZAMLAR NETLEŞTİ: MOTORİN VE BENZİNDE YENİ DÖNEM

Yapılan düzenleme ile benzin, motorin ve LPG grubuna gelen zamların yüzde 75’i ÖTV’den karşılanırken, sadece yüzde 25’i doğrudan pompa fiyatlarına yansıtılacak. Bu sistem sayesinde sürücüler, maliyet artışının sadece dörtte birini ödeyecek.

İşte Yeni Rakamlar:

• Motorin: Normal şartlarda yapılması gereken 12,44 TL'lik dev zam, Eşel Mobil sayesinde pompaya sadece 3,11 TL olarak yansıdı.

• Benzin: 3,68 TL olarak hesaplanan toplam zam miktarı, tüketiciye 92 kuruşluk sınırlı bir artışla yansıdı.

• Yürürlük Tarihi: Fiyat değişikliklerinin bu gece yarısından itibaren tüm istasyonlarda geçerli olacağı beklenirken, zam güncellemesi geceyi beklemedi. Öğle saatlerinde fiyatlar yeniden değişti.

5 MART 2026 GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İSTANBUL AVRUPA YAKASI

Benzin litre fiyatı: 59.34 TL

Motorin litre fiyatı: 63.53 TL

LPG litre fiyatı: 30.29 TL

İSTANBUL ANADOLU YAKASI

Benzin litre fiyatı: 59.18 TL

Motorin litre fiyatı: 63.37 TL

LPG litre fiyatı: 29.69 TL

ANKARA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 60.29 TL

Motorin litre fiyatı: 64.65 TL

LPG litre fiyatı: 30.17 TL

İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 60.58 TL

Motorin litre fiyatı: 64.93 TL

LPG litre fiyatı: 30.09 TL