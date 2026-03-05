Bakan Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe giren sistemin geçici bir önlem olduğunu belirtti.

Şimşek, dezenflasyon hedeflerinden sapmadan kamu maliyesi üzerinden stratejik bir adım attıklarını ifade ederek, "Jeopolitik gelişmelerin ekonomiye etkisini sınırlamak amacıyla kamu maliyesi olarak dezenflasyonu önceliklendiren önemli bir adım attık" dedi.

Petrol fiyatlarındaki yüksek rakamların geçici olduğu yorumunda bulunan Şimşek, "Geçici olduğunu değerlendirdiğimiz petrol fiyat şokunun etkisini azaltmak için eşel mobil sistemini geçici olarak devreye alıyor, akaryakıttaki fiyat artışlarının yüzde 75'e kadar olan kısmını vergilerden karşılıyoruz. Mali disiplinden taviz vermeden dezenflasyonu desteklemeye devam edeceğiz" dedi.

EŞEL MOBİL SİSTEMİ NASIL KORUMA SAĞLAYACAK?

Sistem, uluslararası petrol fiyatlarındaki ani yükselişlerin doğrudan pompa fiyatlarına yansıyarak enflasyonu tetiklemesini engellemeyi hedefliyor. Bu kapsamda:

• Vergi Desteği: Akaryakıt fiyatlarında yaşanacak olası artışların büyük bir bölümü (yüzde 75), özel tüketim vergisi (ÖTV) tutarlarından feragat edilerek dengelenecek.

• Enflasyon Freni: Pompa fiyatlarındaki artışın sınırlı tutulmasıyla, lojistik maliyetlerinden kaynaklı zincirleme fiyat artışlarının önüne geçilecek.

• Geçici Uygulama: Bakanlık, bu uygulamayı küresel enerji piyasalarındaki belirsizlik dönemiyle sınırlı tutup mali disiplini uzun vadede korumaya devam edecek.