Cumhurbaşkanı kararıyla hayata geçen düzenleme kapsamında, benzin, motorin ve LPG’deki fiyat artışlarının yüzde 75’i ÖTV’den karşılanabilecek.

Bu hamleyle, uluslararası piyasalardaki dalgalanmaların pompaya yansıması minimize edilecek.

Adalet Bakanı Gürlek, belirli davaların ihtisas mahkemelerinde toplanmasına yönelik kararı değerlendirdi.

Bakan Gürlek, bu düzenlemenin davaların sonuçlanma süresini kısaltacağını ve kararlar arasındaki uyumu güçlendirerek vatandaşın adalete erişimini hızlandıracağını vurguladı.

İRAN MESAİSİ

Beyaz Saray Sözcüsü Leavitt'in, İspanya'nın ABD ordusuyla işbirliğini kabul ettiğine dair açıklamasına, İspanya Dışişleri Bakanı Albares'ten jet yalanlama geldi. Madrid, böyle bir anlaşmanın söz konusu olmadığını duyurdu.

Senato, Başkan Trump’ın İran’a yönelik saldırı yetkilerini kısıtlamayı hedefleyen tasarıyı reddetti. Bu sırada Savunma Bakanı Hegseth, İran'da bir ilkokula düzenlenen saldırıya dair soruşturmanın başlatıldığını açıkladı.

Çin, 2026 yılı büyüme hedefini yüzde 4,5 – yüzde 5 aralığında belirleyerek 1990’lardan bu yana en temkinli projeksiyonunu sundu. Trump'ın 31 Mart'taki Çin ziyareti öncesi bu veriler piyasalar tarafından dikkatle izleniyor.

PİYASALARDA NE OLACAK?

Ekonomi dünyası bugün açıklanacak kritik verilere odaklanmış durumda:

• Borsa İstanbul: Analistler, endeksin bu sabah alıcılı bir açılış yapmasını bekliyor.

• İç Piyasa: Yabancı yatırımcıların Hisse ve DİBS (Devlet İç Borçlanma Senedi) işlemleri bugün netlik kazanacak.

• Küresel Veriler: ABD’de İşsizlik Maaşı Başvuruları ve Euro Bölgesi’nde ECB (Avrupa Merkez Bankası) Tutanakları piyasaların yönünü belirleyecek.

• Danske Bank Analizi: Banka, Orta Doğu’daki krizin majör merkez bankalarının faiz ve büyüme görünümlerini değiştirmeye yetmeyeceğini savunuyor.

YAKIN TAKVİM

• 20 Mart: FTSE endeks değişiklikleri yürürlüğe girecek.

• 31 Mart – 2 Nisan: Trump’ın merakla beklenen Çin ziyareti.

• 1 Nisan: CHP 38. Olağan Kurultayı’na ilişkin usulsüzlük davası görülecek.

BORSA İSTANBUL’DAN ŞİRKET HABERLERİ

• ARZUM – 305 milyon TL’ye kadar borçlanma aracı ihracı kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.

• ASUZU – Şirketin, 2026 yılında 2025 yılına göre iç pazarda p ickup pazarı dışında bulunduğu segmentlerin toplam pazar büyüklüğüne paralel göstergeler, pickup pazarında 4x4 segmentinde yüksek otuzlu yüzdelerde azalış, ağır ticari araç yurt içi satış adetlerinde paralel satış, hafif ticari araç yurt içi satış adetlerinde orta onlu yüzdelerde artış, ihracatta düşük tek haneli yüzdelerde artış, Samauto Özbekistan operasyonlarında düşük onlu yüzdelerde artış beklendiği açıklandı.

• AHSGY – Şirketin, EKGYO tarafından düzenlenen İstanbul Başakşehir Doğu 1.Etap Arsa Satış Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi ihalesinin 1. oturumuna Ahes Yatırım Taahhüt iş ortaklığı ile katıldığı açıklandı.

• ARDYZ – Şirketin, 7,3 milyon dolar tutarında iş aldığı açıklandı.

• ARASE – Şirket bağlı ortaklığı Aras Elektrik Perakende Satış’ın Şubat 2026 için yapılmış olunan anlaşma gereği 677.835 MWh enerji satışı yaptığı satışın 1,3 milyar TL gerçekleştiği açıklandı.

• ARASE – Şirket bağlı ortaklığı Aras Elektrik Perakende Satış’ın Mart 2026 dönemi için toplam 130.200 MWh enerji satış anlaşması yaptığı, anlaşma tutarının 303,9 milyon TL olduğu açıklandı.

• BRLSM – Şirket ve Erde Mühendislik ile Dünya Göz Hastanesi arasında sözleşme imzalandığı, toplam bedelin 216 milyon TL olduğu açıklandı.

• CCOLA – 20 milyar TL’ye kadar borçlanma aracı ihraç edilmesine karar verildiği açıklandı.

• CWENE – Şirketin bağlı ortaklığı CW Solar adına fotovoltaik güneş paneli hücresi üretim yatırımı HİT - 30 Programı kapsamında teşvik belgesi alındığı açıklandı.

• EKGYO – Şirket ile TOKİ arasında imzalanan protocol kapsamında İstanbul Başakşehir Doğu 1. Etap Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi ihalesinin 1. Oturumunun gerçekleştirildiği açıklandı.

• EBEBK – Şubat ayında şirket mağazalarını ziyaret eden ziyaretçi sayısının %5, internet sitesini ziyaret eden ziyaretçi sayısının %8, 2026 yılında şirket mağazalarını ziyaret eden ziyaretçi sayısının %6, internet sitesini ziyaret eden ziyaretçi sayısının %2 arttığı açıklandı.

• FORTE – İki Yatırımcı tarafından toplam 4.000.000 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.

• GENKM – Şirket payları 6 Mart'ta Borsa'da işlem görmeye başlayacak.

• GLYHO – Şirket kayıtlı sermaye tavanının 250 milyon TL’den 2,5 milyar TL’ye yükseltilmesi kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.

• GARAN – Yurt dışında 2 milyar dolara kadar borçlanma aracı ihracı kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.

• GEDIK – 364 gün vadeli 1 milyar TL tutarında bono ihraç edildi.

• IZMDC – Şirketin, %99,81 bağlı ortaklığı İDÇ Liman İşletmeleri halka arz sürecine ilişkin aracı kurum ile sözleşme imzalandığı açıklandı.

• INFO – Şirket’in %51 pay sahibi olduğu SNT Yazılım’ın kalan %49 payının 7,8 milyon TL bedelle alınmasına karar verildiği açıklandı.

• KTSKR – Şirket kayıtlı sermaye tavanının 230 milyon TL’den 1,4 milyar TL’ye yükseltilmesi kapsamında SPK’ya başvuru yapıldığı açıklandı.

• KTLEV – Şirketin, %99,9 sahibi olduğu İktisat Katılım Bankası’nın faaliyet iznini aldığı açıklandı.

• KUVVA – Şirket payları bugünden itibaren Alt Pazar’da işlem görecek.

• KGYO – Şirketin 300 milyon TL olan çıkarılmış sermayesinin 1,4 milyar TL artırılarak 1,7 milyar TL’ye çıkarılması nedeniyle ihraç edilecek 1.400.000.000 adet B grubu nama yazılı paylara ilişkin ihraç belgesinin SPK tarafından olumlu karşılandığı açıklandı

• MGROS – Şubat ayında 9 adet Migros, 7 adet Migros Jet, 1 adet Mion olmak üzere 17 mağaza, 2 adet dağıtım merkezi açıldığı belirtildi.

• MGROS – 2026 yılında %5 – 7 satış büyümesi, %6 – 7 FAVÖK marjı, %2,5 – 3 CAPEX/satışlar, 180 – 200 adet yeni mağaza beklendiği açıklandı.

• NETAS – Şirket tarafından mali yapının güçlendirilmesi amacıyla uygulanabilir bir sermaye artırımı planı geliştirilmesi için aracı kurumlarla iletişime geçilmesine karar verildiği açıklandı.

• LIDFA – 364 gün vadeli 100 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.

• MEPET & KERVN – VBTS kapsamında şirket paylarına 3 Nisan’a kadar emir paketi tedbiri getirildi.

• ODINE – Şirketin, Everpure ile stratejik bir iş birliği tesis etmek amacıyla bir Mutabakat Zaptı imzalandığı açıklandı.

• QNBTR – Yurt dışında 376 gün vadeli 60 milyon dolar tutarında borçlanma aracı ihraç edildi.

• POLHO – Şirket bağlı ortaklıklarının Lastik – İş Sendikası ile TİS görüşmelerinin anlaşma ile sonuçlandığı açıklandı.

• PAPIL – Şirket tarafından Protect Grup Savunma’nın devralınması suretiyle Şirket bünyesinde birleşilmesinin SPK tarafından olumsuz karşılandığı açıklandı.

• SVGYO – Şirket payları 6 Mart'ta Borsa'da işlem görmeye başlayacak.

• SKBNK – Yurt dışında 250 milyon dolara kadar Yurt Dışı Varlık Teminatlı Menkul Kıymet İhracı kapsamında SPK’ya başvuru yapıldığı açıklandı.

• SISE – Şirketin, üretimi geçici olarak durdurulan Kuzey İtalya Düzcam üretimine yeniden başladığı açıklandı.

• SMRVA – AKBNK tarafından gerçekleştirilen 314,6 milyon TL’lik tahsili gecikmiş alacak ihalesinde en yüksek teklifin verilmesi sonrasında devir ve temlik işlemlerinin tamamlandığı açıklandı.

• TRHOL – PPR Holding’in bağlı ortaklık paylarının satışına ilişkin ihale sürecinin değerlendirilerek ihaleye teklif verilmemesine karar verildiği açıklandı.

• TTKOM – Şirketin, 2026 yılında %8 – 9 satış büyümesi, %41 – 42 FAVÖK marjı, %33 – 34 CAPEX/Ciro beklediği açıklandı.

• TUCLK – Savunma ve havacılık sektöründen iş alınabilmesi için gerekli olan lTüvNord tarafından belgelendirilen sertifikasının alındığı açıklandı.

• TATGD – 2 milyar TL’ye kadar borçlanma aracı ihracı kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.

• TMSN – Ereğli Tekstil’e ait ve Denizbank’a rehinli 50.000 adet halka kapalı B grubu ile 450.000 adet halka açık B grubu TMSN payları üzerindeki rehinin banka tarafından fek edildiği açıklandı.

• TNZTP – Şirketin, sat – kirala – geri al yöntemiyle finansman sağlamak amacıyla, İzmir Buca’daki hastane binasını 581 milyon TL bedelle QNBFK’ya sattığı, aynı anda 60 ay vadeli finansal kiralama sözleşmesiyle geri kiraladığı, kira ödemeleri tamamlandığında taşınmazın mülkiyeti yeniden şirkete geçeceği ve bu kapsamda devir işlemlerinin tamamlandığı açıklandı.

• YKBNK – Yurt dışında 376 gün vadeli 10 milyon dolar tutarında borçlanma aracı ihraç edildi.

• YKBNK – Yurt dışında 742 gün vadeli 20 milyon dolar tutarında borçlanma aracı ihraç edildi.

• ZEDUR – Şirketin %94,5 bağlı ortaklığı Diyar Batarya Sistemleri’nin sermayesinin 32 milyon TL’den 54 milyon TL’ye çıkarılmasına karar verildiği açıklandı.

PAY ALIM-SATIM HABERLERİ

• AHGAZ – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 81.073 adet pay 23,54 – 23,60 TL fiyat aralığından geri alındı.

• ALVES – Hedef Portföy tarafından 200.000.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %12,50’ye yükseldi.

• ESCAR – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 583.626 adet pay 26,86 – 27,22 TL fiyat aralığından geri alındı.

• ENERY – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 690.364 adet pay 9,32 – 9,39 TL fiyat aralığından geri alındı.

• GENIL – Ali Göl tarafından 8,21 – 8,40 TL fiyat aralığından 1.500.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %7,20’ye yükseldi.

• IEYHO – Nusret Altınbaş tarafından 83,15 – 86,10 TL fiyat aralığından 7.100.053 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %14,71’e geriledi.

• KLYPV – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 190.000 adet pay 56,60 – 57,20 TL fiyat aralığından geri alındı.

• KONKA – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 12.065 adet pay 13,97 – 13,98 TL fiyat aralığından geri alındı.

• LKMDC – Limak Çimento tarafından 30,26 – 30,80 TL fiyat aralığından 869.917 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %70,97’ye yükseldi.

• MACKO – Matchzone tarafından 31,08 – 31,86 TL fiyat aralığından 50.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %11,44’e yükseldi.

• NTHOL – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 150.000 adet pay 43,84 – 44,08 TL fiyat aralığından geri alındı.

• ORGE – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 16.622 adet pay 66,50 – 66,85 TL fiyat aralığından geri alındı.

• TUCLK – Nersan Holding 4,10 – 4,27 TL fiyat aralığından 1.560.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %27,67’ye yükseldi.

SERMAYE ARTIRIM KARARLARI

• FORMT – Tahsisli sermaye artırımı kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.

• KORDS – Şirket sermayesinin 194,5 milyon TL’den %148,96 oranında bedelli olarak 289,8 milyon TL nakden artışla 484,3 milyon TL’ye yükseltilmesi (rüçhan hakkı kullanım fiyatı 10 TL) kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından olumsuz karşılandı.

Kaynak: İnfo Yatırım