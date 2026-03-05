İran ordusu tarafından yapılan yazılı açıklamada, Türkiye ile olan ikili ilişkilere ve egemenlik haklarına atıfta bulunuldu.

Açıklamada, "Dost ve komşu ülke olan Türkiye'nin egemenliğine son derece saygılıyız. Türk topraklarına kasıtlı bir füze atışı gerçekleştirilmemiştir" denilerek, yaşanan durumun bir HEDEF şaşması veya operasyonel bir sonuç olabileceği imasında bulunuldu.

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI: "NATO UNSURLARI TARAFINDAN İMHA EDİLDİ"

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), dün yaşanan olayın detaylarını kamuoyuyla paylaşarak yüreklere su serpmişti.

Açıklama göre İran'dan ateşlenen ve Irak-Suriye hava sahasını kateden balistik mühimmat, Türk hava sahasına yöneldiği anda radarlar tarafından markaja alındı.

Tehdit, Doğu Akdeniz'de konuşlu bulunan NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından zamanında angaje edilerek gökyüzünde etkisiz hale getirildi.

Hatay'ın Dörtyol ilçesine düşen parçaların, saldırı mühimmatı değil, onu havada imha eden savunma füzesine ait parçalar olduğu teyit edildi.

CAN KAYBI VE YARALANMA YOK

Bakanlık, imha operasyonunun ardından düşen parçaların herhangi bir can kaybına veya yaralanmaya yol açmadığını duyurdu.

Bölgede yapılan incelemelerin ardından durumun kontrol altında olduğu bildirildi.