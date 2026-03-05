Mevsimlik tarım işçilerinin ortalama günlük ücreti, bir önceki yıla göre yüzde 37,8 oranında artarak 1.299 TL’ye ulaştı.

Cinsiyet bazlı bakıldığında ise erkeklerin günlük kazancı 1.416 TL olurken, kadın işçilerin yevmiyesi 1.193 TL olarak belirlendi.

SÜREKLİ İŞÇİLERDE REKOR NİĞDE VE İZMİR’DE

Tarımsal işletmelerde yıl boyu çalışan sürekli işçilerin ortalama aylık maaşı yüzde 42,1 artışla 37 bin 305 TL seviyesine çıktı.

Böylece mevsimlik tarım işçisinin ücreti, 2026 yılında net 28.075,50 TL olan asgari ücretin üzerinde kayda geçti.

• Maaş Şampiyonu: Geçen yıl erkek işçilerde en yüksek aylık ücret 53 bin 927 TL ile Niğde’de kaydedildi.

• Kadınlarda Zirve: Aynı sene kadın sürekli işçilere ödenen en yüksek maaş ise 25 bin 521 TL ile İzmir’de gerçekleşti.

MAKAS DARALIYOR MU?

Veriler, sürekli tarım işçilerinde erkeklerin maaş artış hızının (yüzde 43,4), kadınlara göre (yüzde 22,1) çok daha yüksek olduğunu gösteriyor.

En düşük aylık ödemeler ise hem erkekler hem de kadınlar için turizmin ve tarımın merkezi olan Antalya’da kaydedildi.