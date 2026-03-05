Borsa İstanbul, 6 Mart Cuma günü iki yeni şirketi daha bünyesine katıyor.

Gentaş Kimya (GENKM) ve Savur GYO (SVGYO), Ana Pazar'da işlem görmeye başlayarak yatırımcılarıyla buluşacak.

GENTAŞ KİMYA (GENKM): 9 FARKLI ENDEKSLE GÜÇLÜ BAŞLANGIÇ

Kimya sektörünün yeni oyuncusu Gentaş Kimya, yarın (6 Mart) itibarıyla işlem görmeye başlıyor.

Borsa İstanbul'dan yapılan açıklamaya göre şirket, daha ilk günden prestijli endekslerin kapsama alanına girecek.

• Dahil Olacağı Endeksler: BIST Tüm, BIST Tüm-100, BIST Ana, BIST Halka Arz, BIST Katılım Tüm, BIST Sınai, BIST Sınai Ağırlık Sınırlamalı, BIST Kimya Petrol Plastik ve BIST Kocaeli.

• Pay Detayları: Şirketin toplam pay sayısı 609.000.000 olarak belirlenirken, piyasada işlem görecek olan fiili dolaşım oranı yüzde 20 olarak dikkate alınacak.

SAVUR GYO (SVGYO): GAYRİMENKUL YATIRIMINDA YENİ SOLUK

Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı sektörüne iddialı bir giriş yapan Savur GYO, 6 Mart Cuma günü seans açılışıyla birlikte Ana Pazar'da yerini alacak. Şirket, finans ve gayrimenkul odaklı 7 endekste hesaplamalara dahil edilecek.

• Dahil Olacağı Endeksler: BIST Tüm, BIST Tüm-100, BIST Ana, BIST Halka Arz, BIST Mali, BIST Gayrimenkul Y.O. ve BIST Gayrimenkul Y.O. Ağırlık Sınırlamalı.

• Pay Detayları: Toplamda 1.083.000.000 pay sayısıyla işlem görecek olan şirketin, fiili dolaşım oranı yüzde 27 olarak açıklandı.