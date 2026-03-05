TCMB tarafından açıklanan haftalık para ve banka istatistiklerine göre 27 Şubat ile biten haftada merkez bankasının toplam brüt rezervleri 4,2 milyar dolar artış gösterdi.

Bu hamleyle birlikte toplam rezerv miktarı 210,3 milyar dolar seviyesine ulaştı.

20 Şubat haftasında rezervlerde 5,7 milyar dolarlık ciddi bir erime yaşanmış ve rakamlar 206 milyar dolara kadar gerilemişti.

Şubat ayının son düzlüğünde gelen bu artış, kayıpların büyük bir kısmının telafi edildiğini gösteriyor.

LOKOMOTİF "ALTIN" OLDU

Rezervlerin kompozisyonuna bakıldığında, artışın arkasındaki temel itici gücün altın varlıkları olduğu görülüyor:

• Altın Rezervleri: Yüzde 3,3 oranında değer kazanarak 136,8 milyar dolara tırmandı. Küresel piyasalarda altının ons fiyatındaki hareketlilik, merkez bankasının bilançosuna doğrudan pozitif yansıdı.

• Döviz Rezervleri: Altının aksine döviz cephesinde hafif bir geri çekilme yaşandı. Döviz rezervleri yüzde 0,3 azalarak 65,65 milyar dolar seviyesine indi.

• IMF ve SDR Kotası: Uluslararası Para Fonu (IMF) rezerv pozisyonu ve Özel Çekme Hakları (SDR) toplamı ise sınırlı bir artışla 7,78 milyar dolar oldu.

2026 BAŞINDAN BU YANA GENEL GÖRÜNÜM

Haftalık bazdaki toparlanmaya rağmen, 2026 yılının genel grafiği henüz "pozitif" bölgeye geçmiş değil. Veriler, Ocak 2026’dan bu yana toplam rezervlerde yaklaşık 7,9 milyar dolarlık bir aşınma olduğunu ortaya koyuyor.

Bu da yılbaşından bugüne rezervlerde yüzde 3,6’lık bir daralma anlamına geliyor.

Ekonomistler, döviz rezervlerindeki hafif gerilemeye rağmen altın rezervlerindeki güçlü duruşun, toplam rezerv stoğunu psikolojik sınır olan 210 milyar doların üzerinde tuttuğuna dikkat çekiyor.